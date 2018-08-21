В Москве отвергают обвинения Microsoft, что Россия пыталась вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в США
В Москве отвергают обвинения компании Microsoft в том, что Россия пыталась вмешаться в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник. «Microsoft играет в политические игры — выборов еще не было, а обвинения уже есть», — заявил источник.
Американская компания ранее заявила, что хакерская группа предприняла кибератаку на американские политические силы. По утверждению Microsoft, хакеры создали поддельные интернет-домены двух консервативных политических организаций — Гудзоновского института и Международного Республиканского института. Были также подделаны интернет-адреса, принадлежащие Сенату Конгресса США.
Комментарии22
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ss2020 21 августа 2018 | 13:32
В Москве отвергают... просто люди решают свои вопросы данной сфере. (вова пукин наши дни)
vezdehod 21 августа 2018 | 13:49
Теперь это трудности Москвы - "мячик" на её стороне.
sekretniy_fizik 21 августа 2018 | 13:56
Интересно, кому наши хакеры хакнут ( сорри за тавтологию ) большинство в Конгрессе янкелей - демократам или республиканцам? Ах-ха-ха... Да уж, 37-й год уже кажется милой сказкой по сравнению со всем этим безумством, что творится сейчас в штатах.
danko1 21 августа 2018 | 13:33
Ну если опровергают, то на 100% достоверная информация.
archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 14:11
danko1:
пока все обсуждают санкции...
" Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского.
Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая, 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением."
Примечание. аренда - на 49 лет ;) как думаете - уйдёт Китай через 49 лет с этих земель?
а Володья танцует
archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 14:16
archibald_dandy_esquire:
а в 2011 году:
" 6:08 04.09.2011 в рубрике Экономика и бизнес.
Россия отдала в аренду Китаю 1 млн гектаров леса под вырубку
Россия отдала в аренду Китаю 1 млн. гектаров леса под вырубку – это шокирующее известие пришло в феврале и отчего-то не вызвало ни малейшего резонанса. Представитель КНР сообщил, что китайская экономика остро нуждается в лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины как главного стратегического партнера. "
так и распродаёт втихаря Володья Сибирь - а портянки кричат "Алясканяш!" - ну, тупые...
skull__ 21 августа 2018 | 13:33
Как пиндосия может считать себя великой страной???
Какие то нытики.
testmeter 21 августа 2018 | 13:41
skull__: Ну-ну... Завтра 22-е августа - ввод в действие новых санкций. Помнится, только после анонса этих санкций рубль упал (или поднялся, как кто предпочитает) на 10%, а акции ведущих предприятий РФ вообще были сняты с котировок на международных биржах.
До встречи здесь 23-го утром. Посмотрим, что ты нам тут расскажешь про "пиндосовский скулеж"
skull__ 21 августа 2018 | 14:05
testmeter: А что это изменит? Как они были нытиками, так и останутся. А рубль упадет, поднимется, упадет.
kottigr1 21 августа 2018 | 13:45
skull__: Какие то нытики.
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Фигасе нытики.. !
Заставили тебя кушать пальмовое масло вместо сыра, пить известковое молоко, настойку "Боярышника" вместо виски, купаться в сточных водах Крыма и собирать бесплатный валежник в лесах..
skull__ 21 августа 2018 | 14:07
kottigr1: Меня? Не угадал. Хотя с Крымом ты прав. 14 числа лечу с друзьями в наш российский Крым. Обажаю это место.
А ты горбаться на стеца, тролль.
Ведь только у тролля комменты на все случаи по папочкам на рабочем столе разложены..Согласен? Не тролль ведь так не будет поступать.
dorin1987 21 августа 2018 | 13:36
И опять "нстамнет", "авотони", "имможно-намнельзя" и прошлые пыльные пластинки режима царька РФ. Ждем очередной советский текстик от поплясуньи из МИД РФ, в котором она разоблачит империалистическую военщину пиндосов.
ematveev 21 августа 2018 | 13:40
В США какие-то конченные дебилы.
Хакеры взломали самые защищенные сервера мира, ведь США - вершина цивилизации и сосредоточие технологий.
И, блин, оставили свои айпишники, следы обуви и балалайку.
В общем - вброс для хомячков.
pavelmistery 21 августа 2018 | 13:52
ematveev: Где сказано о самых защищенных серверах? Речь идет о подмене сайтов, чтобы человек перепутал и зашел на подменный, введя там свой пароль. Пытаются украсть переписки обычных сенаторов, у которых обычная защита, как у всех обычных людей.
А самые защищенные сервера разве что у военных центров, их кстати никто до сих пор не взломал.
testmeter 21 августа 2018 | 13:53
ematveev: "В США какие-то конченные дебилы" ///
А на России дебилы - бесконечные! Гордись этим, портянь...
Ежели долбануть дубиной по айфону, он таки поломается. Для этого ума у гэбнявых хакеров хватает. Но потом владелец айфона слегка щелкнет дебила с дубиной по его скрепной балде и тот будет жрать репу с брюквой до конца своей жизни. Вместе со своими потомками, которые могли бы вместо этого айфоны разрабатывать, а не дубиной по ним долбить.
rampa 21 августа 2018 | 13:41
"выборов еще не было, а обвинения уже есть" -
какое-то странное опровержение вмешательства в выборы. Или в Москве считают, что выборы - это только день голосования? ))))
sedoi63 21 августа 2018 | 13:50
Выборов нет, но есть агитация, которая формирует мнение избирателей. И если серьёзные информационные ресурсы - двойники, которым люди в Америке доверяют будут созданы в России и контролироваться Кремлем - это весомо ударит по=американскому общественному мнению?
nigelliri56 21 августа 2018 | 13:57
"В Москве отвергают обвинения..."
Неожиданно, однако.
plank1957 21 августа 2018 | 13:59
А "Майкрософту" какой резон играть в политику? Какие дивиденды ей светят от этого?
danmestari 21 августа 2018 | 14:01
Ждем гневной отповеди от маньки захаровой.
putin_itogy 21 августа 2018 | 14:03
Microsoft глупенькие и доверчивые...(М. Задорнов)
Не понимают америкосы одного, того что умные и продвинутые русские,
не так грубо работают.
Они не "в ваши выборы вмешиваются"..
Они всего лишь монтируют технологию,
непрерывного 24 часового, показа по всем американским каналам - "Время покажет"..,
Включая интернет..
А дальше, "дело техники"..
Через энное время,
Американцы сами, потребуют себе президентом Чудотворца путина.
Технологии Толика Кашпировского,
чекисты их давно изучили и обкатали..
hiryrg 21 августа 2018 | 14:06
Опять не мы?