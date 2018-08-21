В Москве отвергают обвинения Microsoft, что Россия пыталась вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в США

В Москве отвергают обвинения компании Microsoft в том, что Россия пыталась вмешаться в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник. «Microsoft играет в политические игры — выборов еще не было, а обвинения уже есть», — заявил источник.

Американская компания ранее заявила, что хакерская группа предприняла кибератаку на американские политические силы. По утверждению Microsoft, хакеры создали поддельные интернет-домены двух консервативных политических организаций — Гудзоновского института и Международного Республиканского института. Были также подделаны интернет-адреса, принадлежащие Сенату Конгресса США.