В Российской футбольной Премьер Лиге позади уже четыре тура

Без потерь прошел эту дистанцию только «Зенит» из Санкт Петербурга.

Завершился тур матчем в Химках. Где столичное «Динамо» принимало «Уфу». Хозяева дожали соперника только в самой концовке, одержав первую победу в Чемпионате. Причем крупную – 3-0. Динамовцы набрали 6 очков и переместились на 6 место.

Ну а возглавляет турнирную таблицу «Зенит», выигравший 4 матча из 4-х. У питерцев 12 очков, 10 – у столичного «Спартака», который остается единственной командой, сумевшей сохранить свои ворота в неприкосновенности. По 9 очков набрали «Ростов» и «Оренбург».

Не побеждали в нынешнем Чемпионате лишь две команды – «Урал» и «Енисей». Понятно, что именно они и замыкают таблицу, имея в активе всего по одному очку.

Матчи пятого утра Премьер Лиги пройдут уже в ближайшие выходные.