В Кемерове завершили снос основного здания ТРЦ «Зимняя Вишня», где в конце марта произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Четырехэтажное здание, где раньше размещались кинотеатр, детская площадка и магазины, демонтировано.

Это только первый этап снова, окончательно работы будут завершены только к середине октября, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор информационного портала «Все24.ру» Игорь Рожков.

Он добавил, что работы по надземному демонтажу завершились за 34 дня вместо 89, поскольку в работах участвовали сразу три экскаватора, а не один, как предполагалось изначально.