В Госдуме сегодня проходят слушания по повышению пенсионного возраста...

Соответствующий правительственный законопроект уже принят в первом чтении. Выступивший на слушаниях министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация для повышения пенсионного возраста благоприятная: через 5-10 лет уже не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию.