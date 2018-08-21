В Госдуме сегодня проходят слушания по повышению пенсионного возраста
Соответствующий правительственный законопроект уже принят в первом чтении. Выступивший на слушаниях министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация для повышения пенсионного возраста благоприятная: через 5-10 лет уже не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию.
Комментарии13
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olegleon 21 августа 2018 | 13:05
благоприятная ситуация было 10-13 лет назад, когда были "жирные годы" и надо было думать о будущем, а не сейчас, когда "петух клюнул"
patrikk_1 21 августа 2018 | 13:17
В Госдуме сегодня проходят слушания по повышению пенсионного возраста...
Про таргамадзевскую подстилку кто-нибудь вспомнил? Ну, типа, что у него выкидыш, что его на скорой в больницу увезли, на сохранение?
blahovdav 21 августа 2018 | 13:41
patrikk_1: Про таргамадзевскую подстилку кто-нибудь вспомнил? Ну, типа, что у него выкидыш, что его на скорой в больницу увезли, на сохранение?\\\\\\ Путлеровскую свинью это больше интересует , чем повышение пенсионного возраста?? Патька, у моей соседской кошки случился выкидыш, если тебе это интересно....
vezdehod 21 августа 2018 | 13:54
Слушания проходят в тёплой и дружественной обстановке - Кудрин и Силуанов подтвердили свои намерения, да и Кремль, особо, не возражает.
master_superanalitik 21 августа 2018 | 13:05
Какие еще слушания? Ведь Владимир Владимирович Путин и Наталья Владимировна Поклонская уже осудили пенсионную реформу в том "кастрированном" виде.
rihard 21 августа 2018 | 13:19
master_superanalitik: Может Путина на Казачий круг пустить, да нагайками выпороть, чтоб не артачился?
norgemann 21 августа 2018 | 13:10
Все для народа делают, выбрали самую "благоприятную ситуацию".
tks 21 августа 2018 | 13:13
Фейковые слушания.
dorin1987 21 августа 2018 | 13:24
tks: Какой президент, такой и режим - такие и слушания :) А так как население хавает это и добавки просит - все верно делают :)
proxxit 21 августа 2018 | 13:43
dorin1987:
Лохлы опять в завидках...
Петросян состарился, поэтому
спасибо Путину, что отдал туповатых селюков винницким евреям.
platonnekafrin 21 августа 2018 | 13:19
Кушания... Скорей бы подавились, что ли.
jeremey 21 августа 2018 | 13:22
никаких протестов не слышно и не видно, как всегда россияне надеются на доброго барина, на себя надежды у них нет.
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:33
Кто за ограбление народа в пользу себя и кремля? Голосуем господа! Госдура- это сборище грабителей под чутким руководством Вовы виолончельного.