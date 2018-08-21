Россия и Центральноафриканская Республика договорились о военном сотрудничестве
Межправительственное соглашение подписано менее чем через месяц после убийства в этой стране российских журналистов, которые снимали фильм о деятельности российских наемников.
Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Подписи под документом поставили главы военных ведомств двух стран Сергей Шойгу и Мари Ноэль Койяра. По словам центральноафриканского министра, армия страны полностью деструктирована и соглашение станет основой для подготовки национальных вооруженных сил.
В России считают республику перспективным партнером в Африке.
По оценке Шойгу, активизация военных контактов «будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере», что отвечает интересам обеих стран. Он также отметил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы, когда в республике одновременно работало до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.
Минувшей весной российский МИД сообщил о безвозмездной отправке в Центральную Африку стрелкового оружия и боеприпасов, а также размещения там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных.
Вместе с тем по данным ряда СМИ, в ЦАР находятся российские наемники из ЧВК Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В частности, по данным французских журналистов, российские наемники обеспечивают безопасность главы республики.
Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, которые приехали в ЦАР снимать фильм о ЧВК Вагнера, убили 30 июля.
Комментарии12
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master_superanalitik 21 августа 2018 | 13:03
Россия и Центральноафриканская Республика договорились о военном сотрудничестве
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Только тогда будет мир во всем Мире когда по всему Миру будут стоять русские войска, особенно это касается стран Дикого Запада.
patrikk_1 21 августа 2018 | 13:13
Россия и Центральноафриканская Республика договорились о военном сотрудничестве...
Вот вам ещё одна версия убийства Орхана Джемаля и его группы - Мишка Ходорковский, по заданию одной сверхдержавы торгующей оружием по всему миру, этим убийством должен был сорвать российскую сделку, в пользу одной заокеанской страны.
kottigr1 21 августа 2018 | 13:41
patrikk_1: АФРИКАНАШ ! Вернем россиянам их историческую Родину ! Россию в "Родную гавань" !
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах"..
navsegda 21 августа 2018 | 13:19
master_superanalitik: Деньги у тебя на это есть ? ) Ну может если вообще отменить пенсии , а заодно и зарплаты на Африку хватит
А вот тебя и таких как ты нужно кастрировать , чтоб не размножались , и мир будет
rihard 21 августа 2018 | 13:23
master_superanalitik: Силенок то хватит, не надорвешся?
navsegda 21 августа 2018 | 13:04
Снова на те же грабли , за те деньги что сесесер вбухал в Африку можно было слетать на Марс или освоить Луну , и теперь опять"перспективные партнёры" которые 300% кинут
olegleon 21 августа 2018 | 13:07
"соглашение подписано менее чем через месяц после убийства в этой стране российских журналистов,"
а если бы через 2 месяца, то нормально было бы и Эхо об этом не упомянуло?
grazschdanin 21 августа 2018 | 13:21
Понятно теперь зачем зек Ходор отправил на смерть троих журналистов. Только вот чей заказ он исполнил? Кто так противится укреплению военных связей наших стран?
lager23 21 августа 2018 | 13:32
Сидят на баобабе Сергей с Женей, а под деревом стоит слон и трясет его хоботом. Тут повар спрашивает: — Кажубекыч, может у него здесь гнездо? — Дурак ты, Женя, Они в норах живут!
fikus74 21 августа 2018 | 13:33
Значит кому-то захотелось африканских алмазиков
kruzalova 21 августа 2018 | 13:48
fikus74: .. и золотишка!
dedctolet 21 августа 2018 | 14:12
Безвозмездно,это уже хорошо ,что возмездия не будет.А деньги что,в России денег много,правда не для всех,только для некоторых,для избранных