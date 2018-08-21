Россия и Центральноафриканская Республика договорились о военном сотрудничестве...

Межправительственное соглашение подписано менее чем через месяц после убийства в этой стране российских журналистов, которые снимали фильм о деятельности российских наемников.

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Подписи под документом поставили главы военных ведомств двух стран Сергей Шойгу и Мари Ноэль Койяра. По словам центральноафриканского министра, армия страны полностью деструктирована и соглашение станет основой для подготовки национальных вооруженных сил.

В России считают республику перспективным партнером в Африке.

По оценке Шойгу, активизация военных контактов «будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере», что отвечает интересам обеих стран. Он также отметил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы, когда в республике одновременно работало до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.

Минувшей весной российский МИД сообщил о безвозмездной отправке в Центральную Африку стрелкового оружия и боеприпасов, а также размещения там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных.

Вместе с тем по данным ряда СМИ, в ЦАР находятся российские наемники из ЧВК Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В частности, по данным французских журналистов, российские наемники обеспечивают безопасность главы республики.

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, которые приехали в ЦАР снимать фильм о ЧВК Вагнера, убили 30 июля.