Четверым подросткам в Берёзовском предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Четверым несовершеннолетним подросткам, задержанным в городе Берёзовском, предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.

Речь идёт об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Его убийство подростками вызвало в Свердловской области большой общественный резонанс. В самом Берёзовском прошёл митинг местных жителей.