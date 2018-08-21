Четверым подросткам в Берёзовском предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Четверым несовершеннолетним подросткам, задержанным в городе Берёзовском, предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.
Речь идёт об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Его убийство подростками вызвало в Свердловской области большой общественный резонанс. В самом Берёзовском прошёл митинг местных жителей.
Комментарии10
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nns33 21 августа 2018 | 12:39
Зверёныши ! Кто вырастил таких?
ivfn 21 августа 2018 | 12:42
nns33:
Такие же как и мамашки девочек из "Нового величия""
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:48
ivfn:Не напомните, мамы этих девочек постоянно нагнетают из телевизора, или это высоко оплаченные пропутинские портянки круглосуточно оттуда несут злобный словесный понос.
ivfn 21 августа 2018 | 12:57
aleks50: aleks50:
И мамы детишек в Чечне тоже из той же обоймы. Это я о последнем случае.
А насчет "девочек" я вам словами Сени Макаренко отвечу.
"Ненаказуемое, маленькое зло,рождает большое преступление"
//оплаченные пропутинские портянки//
И не хами!!!!!
ura_123 21 августа 2018 | 12:44
nns33: Как это кто,ватообразные родственнички.
kochar 21 августа 2018 | 12:48
nns33: Кто вырастил? Посмотрите "Быдло-ТВ" и не будет никаких вопросов.
nns33 21 августа 2018 | 13:12
kochar: Иногда смотрю,если хочу узнать чьё-то мнение по какой-то проблеме. Но терпения не хватает. Но не до такой же степени идиоты,чтобы их дети вели себя,как садисты.
meteor1908 21 августа 2018 | 12:46
А у нас в райцентре на прошлой неделе врача убили и изуродовали. Местные обсуждают новость, но нигде про неё не пишут. В прошлом году другого врача убили, так хоть написали, что виновному 8 лет дали. А этой зимой в райцентре учителя убили. Про статистику "бытовухи" даже не говорю, это уже именно статистика. :(
epynda 21 августа 2018 | 13:00
Марш матерей-2 будет или нет...!!!???
Они же дети !!!
kochar 21 августа 2018 | 13:02
epynda: Для власти это не дети,это их последний гвоздь в гроб.