Российское военно-историческое общество начнёт раскопки в местах захоронений жертв НКВД в Карелии
Российское военно-историческое общество начнёт раскопки в местах захоронений жертв НКВД в Карелии, которые нашёл историк Юрий Дмитриев. Как сообщает телекомпания RTVI, разрешение на работы выдала администрация Медвежьегорского района. Там во время «Большого террора» расстреляли и захоронили больше 9,5 тысяч человек.
Юрий Дмитриев сейчас под арестом. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Ранее его судили за изготовление детской порнографии, однако оправдали.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:37
Как же чекисты допустили раскопки?!
Нашедшего захоронения Дмитриева им удалось нейтрализовать.
Неужели они бессильны против тех, кто будет раскапывать могильники?
oldpartizan 21 августа 2018 | 12:37
и опять отчёт о том, что расстрелы вели немцы специально прорвавшиеся из Финляндии ради очернения "непорочного" СССР.
luger_max_otto 21 августа 2018 | 12:41
В соответствии с нынешним трендом они будут доказывать, что расстрелы проводила демократическая оппозиция и лично Навальный, визитки которого будут найдены в огромных количествах.
avp235 21 августа 2018 | 13:23
luger_max_otto:
Там много людей погибло не от расстрелов. В 33-м под зиму туда привезли несколько барж с женщинами и детьми - семьями политзаключенных. Их выгрузили на неподготовленных площадках в лесах Карелии, начались заморозки, при недостаточном питании многие умерли.
buzukin1908 21 августа 2018 | 12:41
Гробокопатели на марше. Может, хватит растравливать язвы? Чуть не сто лет прошло, а вы все воюете. Этак ведь можно и опять оказаться в плену и в лагере, нихт вар, господа мемориальцы? Если уж вспоминать чего - так и вам ваших дедов-врагов народа, шпионов и отравителей припомнят, мало не покажется! Или американский грант в жопе шилом вертится, покоя не дает? Ваши лидеры - лузеры, жулики и извращенцы. Уймитесь!
vilingrad 21 августа 2018 | 12:52
buzukin1908: Так ты уже не хочешь повторить? Папа понял, что совсем импотенто?:)
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:54
Ну как его не обвинять, он же раскапывает преступления нквдшников, духовных отцов лидера российских портянок.
timber_head 21 августа 2018 | 13:08
Форт "Красная горка" (Алексеевский) - мощный береговой форт Кронштадтской позиции Морской крепости Петра Великого. Входил в состав мощной минно-артиллерийской позиции, надёжно защищавшей подступы к Петербургу от подхода крупных кораблей противника.
"Сегодня произошло беспрецедентное событие. Рабочий день недели, на форту работаёт над нанесением звёзд на транспортёр ТМ-3-12 наш большой друг художник В.В. Журавлёв. По форту идёт экскурсия людей. назвавшимися москвичами. Они требуют посещения музея. Но музей работает когда есть время у добровольцев - по выходным дням. После очередного требования открыть музей у экскурсовода питерской (!) фирмы "экскурсанты" предъявляют удостоверения ОБЭП Ломоносовского ОВД и слова "Контрольная закупка". Далее следует допрос на предмет разрешения на посещение форта, договор на посещение туристской фирмой. Никаких договоров нет и их не требуется! Мы - памятник Всемирного значения, а власть здесь военная! Ну а далее всплывает имя Сенотрусова, название общества и музея. Немедленно найти и пусть откроет музей! К двум машинам ОБЭПа добавляются из кустов ещё 3. Что ищут в музее общественной организации? Билетов на вход у нас нет, ограничений посетителям мы не создаём, открываем людям крепость с любовью. Ищут незаконное обогащение? Или выполняют заказ на очернение меня и моих товарищей, 12 лет защищающих и восстанавливающих форт своим бескорыстным трудом и на те немногие суммы пожертвования музею. Не выйдет господа! Мы свято чтим заветы предков и для нас дорого свое светлое имя.
Друзья форта! В силу сложившихся обстоятельств мы ожидаем безосновательных придирок к артефактам музея и мы вынуждены сократить наши экспозиции. Возможно придётся закрыть для посещений и музей в целом."
aleksei123m 21 августа 2018 | 13:40
Т.е. нашедший, сидит и осталось все скрыть. А кто с этим справится лучше чем мединский?