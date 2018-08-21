Российское военно-историческое общество начнёт раскопки в местах захоронений жертв НКВД в Карелии, которые нашёл историк Юрий Дмитриев. Как сообщает телекомпания RTVI, разрешение на работы выдала администрация Медвежьегорского района. Там во время «Большого террора» расстреляли и захоронили больше 9,5 тысяч человек.

Юрий Дмитриев сейчас под арестом. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Ранее его судили за изготовление детской порнографии, однако оправдали.