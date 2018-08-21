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Эксклюзив Эха 12:31, 21 августа 2018

В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера, опубликовавшего политический анекдот в соцсети

В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера Эдуарда Никитина, который опубликовал политический анекдот в одной из социальных сетей. Судья Елена Воробьева назначила дату слушаний и рассмотрит дело по существу, рассказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Максим Камакин.

Эдуарда Никитина судят за два репоста, которые он сделал три года назад. Одна из публикаций представляла собой карикатуру, вторая — анекдот. В нем один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов.

Комментарии

28

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oldpartizan 21 августа 2018 | 12:39

"холодный ватник" это угроза власти?

ura_123 21 августа 2018 | 12:41

oldpartizan: Карикатура забавная,достойное место для полосатой ленточки.

danko_vaflistka 21 августа 2018 | 12:55

ura_123: Вас пидарасов хомяцких епут каждый день. а ты ещё кроме того фуесос известный в среде хомячьего стада. Так что отсоси у меня и беги мыть свою обосранную жопу - тебя клиенты с сытого запада ждут!

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:23

danko_vaflistka: Это называется у кого чего болит.

master_superanalitik 21 августа 2018 | 13:01

России следует легализовать Казачий суд. Только публичная порка поможет избавиться от многих бессовестных людей и засранцев, желающих поражения любимой Родине. В перспективе следует ввести Международный Казачий суд (МКС), который призовет к порядку мировых русофобов. И когда появится не поротое поколение либералов - будет всем щастье.

navsegda 21 августа 2018 | 13:16

master_superanalitik: В России нет казаков

sklar39 21 августа 2018 | 12:40

Интересно, как развивалась бы ФРГ, если бы после войны верхушку власти составляли бы офицеры и стукачи Гестапо и СС? Просто интересно...

olegleon 21 августа 2018 | 12:45

sklar39: а они и составляли. или думаешь в ФРГ марсиан завезли после войны?
да ссовецы и члены НСДАП в США переезжали и свободно работали там.

kochar 21 августа 2018 | 12:46

sklar39: Венесуэла и Зимбабве с ЦАР вам в пример.

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danko1 21 августа 2018 | 12:40

Судью Воробьеву в черный список.
Такую судью саму судить надо за явное нарушение закона и Конституции.

utax 21 августа 2018 | 12:46

danko1: А их совершеннолетних детей как соучастников знавших и отававших отчет о природе денег их мамаш и папаш но покрывающих их записывающих на себя.

danko_vaflistka 21 августа 2018 | 12:57

danko1: У Вас в Мойяме привычно епаться в шопу и отсасывать, так что бабка беги подмывать свою обосранную шопу - американские клиенты ждут твою шопу!

vitaliys 21 августа 2018 | 12:42

Приехали ! И ведь не боятся те, кто шьет такие дела, что рано или поздно с них спросится.

fantforbarbi 21 августа 2018 | 13:03

vitaliys: Не боятся....Назовите хоть 1 пример,что кого то осудили за дела 30 годов ??? Только морально. А многие палачи и вертухаи спокойно на хорошей пенсии доживали и доживают свой век,рассказывая своему близкому кругу ,какие они были крутые....Это Россия. Даже Сталина уже поднимают на щит,палача и убийцу десятков миллионов людей....

ss2020 21 августа 2018 | 12:43

вот судья, см.аватар!)

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scimitar 21 августа 2018 | 12:52

Выяснил, что это за говносеть такая. ВКонтакте, ясное дело! Кто бы сомневался. У кого есть аккаунты в этой липкой паутине доносчиков и стукачей - немедленно закрывайте. Подумайте над этим, это хороший совет.

jetsam 21 августа 2018 | 12:54

@ерсонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов@
а зря.
вон позитив - ндс повысили, пенс.возраст повысят, цена на мясо повышается.
цена на доллар повышается, цена похода в магазин повышается...
рост тарифов жкх, рост цен на топливо, рост цен на продукты...

одни повышения и рост.
ПОЗИТИВ после выборов вошьдя-нецаря невооруженным взглядом виден.

sim202_ 21 августа 2018 | 12:56

Анекдот - "дело по существу" ???
Россия, на дворе был XXI век,
2018 (1937 по старому стилю) год...

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bekipp 21 августа 2018 | 12:59

Выразил сомнение? Вот ведь до чего дошел. Сомненья прочь, всё будет " лучше некуда".

allasc 21 августа 2018 | 13:01

я удалил свои аккаунты в однокласниках и вконтакте, призываю россиян поступить также, переходим на фейсбук

hz6691 21 августа 2018 | 13:02

За анекдот!?
Это уже анекдот!

ugas 21 августа 2018 | 13:07

У этой страны нет будущего! Большая часть населения - дебилы, подонки и стукачи...

kp6ic 21 августа 2018 | 13:18

за анекдоты уже судят. во дают.

sneer1 21 августа 2018 | 13:18

Ну не 37, конечно, но - что-то близкое. А вот судью надо запомнить, да. Народ должен знать своих героев. И, когда придет время, - люстрировать.

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:21

Дожили, кгбшник у власти и дрессированная Фемида готова судить за анекдоты.

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aleksei123m 21 августа 2018 | 13:32

" В нем один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов."
Только один?

danko1 21 августа 2018 | 13:53

aleksei123m: Какой наивный персонаж.
Он даже не уверен, а сомневается в том, то и так давно ясно.

tks 21 августа 2018 | 13:36

Путизм крепчал, кренясь в фашизм.

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