В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера, опубликовавшего политический анекдот в соцсети

В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера Эдуарда Никитина, который опубликовал политический анекдот в одной из социальных сетей. Судья Елена Воробьева назначила дату слушаний и рассмотрит дело по существу, рассказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Максим Камакин.

Эдуарда Никитина судят за два репоста, которые он сделал три года назад. Одна из публикаций представляла собой карикатуру, вторая — анекдот. В нем один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов.