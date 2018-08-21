В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера, опубликовавшего политический анекдот в соцсети
В Петербурге суд отказался прекратить уголовное дело против блогера Эдуарда Никитина, который опубликовал политический анекдот в одной из социальных сетей. Судья Елена Воробьева назначила дату слушаний и рассмотрит дело по существу, рассказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Максим Камакин.
Эдуарда Никитина судят за два репоста, которые он сделал три года назад. Одна из публикаций представляла собой карикатуру, вторая — анекдот. В нем один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oldpartizan 21 августа 2018 | 12:39
"холодный ватник" это угроза власти?
ura_123 21 августа 2018 | 12:41
oldpartizan: Карикатура забавная,достойное место для полосатой ленточки.
danko_vaflistka 21 августа 2018 | 12:55
ura_123: Вас пидарасов хомяцких епут каждый день. а ты ещё кроме того фуесос известный в среде хомячьего стада. Так что отсоси у меня и беги мыть свою обосранную жопу - тебя клиенты с сытого запада ждут!
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:23
danko_vaflistka: Это называется у кого чего болит.
master_superanalitik 21 августа 2018 | 13:01
России следует легализовать Казачий суд. Только публичная порка поможет избавиться от многих бессовестных людей и засранцев, желающих поражения любимой Родине. В перспективе следует ввести Международный Казачий суд (МКС), который призовет к порядку мировых русофобов. И когда появится не поротое поколение либералов - будет всем щастье.
navsegda 21 августа 2018 | 13:16
master_superanalitik: В России нет казаков
sklar39 21 августа 2018 | 12:40
Интересно, как развивалась бы ФРГ, если бы после войны верхушку власти составляли бы офицеры и стукачи Гестапо и СС? Просто интересно...
olegleon 21 августа 2018 | 12:45
sklar39: а они и составляли. или думаешь в ФРГ марсиан завезли после войны?
да ссовецы и члены НСДАП в США переезжали и свободно работали там.
kochar 21 августа 2018 | 12:46
sklar39: Венесуэла и Зимбабве с ЦАР вам в пример.
danko1 21 августа 2018 | 12:40
Судью Воробьеву в черный список.
Такую судью саму судить надо за явное нарушение закона и Конституции.
utax 21 августа 2018 | 12:46
danko1: А их совершеннолетних детей как соучастников знавших и отававших отчет о природе денег их мамаш и папаш но покрывающих их записывающих на себя.
danko_vaflistka 21 августа 2018 | 12:57
danko1: У Вас в Мойяме привычно епаться в шопу и отсасывать, так что бабка беги подмывать свою обосранную шопу - американские клиенты ждут твою шопу!
vitaliys 21 августа 2018 | 12:42
Приехали ! И ведь не боятся те, кто шьет такие дела, что рано или поздно с них спросится.
fantforbarbi 21 августа 2018 | 13:03
vitaliys: Не боятся....Назовите хоть 1 пример,что кого то осудили за дела 30 годов ??? Только морально. А многие палачи и вертухаи спокойно на хорошей пенсии доживали и доживают свой век,рассказывая своему близкому кругу ,какие они были крутые....Это Россия. Даже Сталина уже поднимают на щит,палача и убийцу десятков миллионов людей....
ss2020 21 августа 2018 | 12:43
вот судья, см.аватар!)
scimitar 21 августа 2018 | 12:52
Выяснил, что это за говносеть такая. ВКонтакте, ясное дело! Кто бы сомневался. У кого есть аккаунты в этой липкой паутине доносчиков и стукачей - немедленно закрывайте. Подумайте над этим, это хороший совет.
jetsam 21 августа 2018 | 12:54
@ерсонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов@
а зря.
вон позитив - ндс повысили, пенс.возраст повысят, цена на мясо повышается.
цена на доллар повышается, цена похода в магазин повышается...
рост тарифов жкх, рост цен на топливо, рост цен на продукты...
одни повышения и рост.
ПОЗИТИВ после выборов вошьдя-нецаря невооруженным взглядом виден.
sim202_ 21 августа 2018 | 12:56
Анекдот - "дело по существу" ???
Россия, на дворе был XXI век,
2018 (1937 по старому стилю) год...
bekipp 21 августа 2018 | 12:59
Выразил сомнение? Вот ведь до чего дошел. Сомненья прочь, всё будет " лучше некуда".
allasc 21 августа 2018 | 13:01
я удалил свои аккаунты в однокласниках и вконтакте, призываю россиян поступить также, переходим на фейсбук
hz6691 21 августа 2018 | 13:02
За анекдот!?
Это уже анекдот!
ugas 21 августа 2018 | 13:07
У этой страны нет будущего! Большая часть населения - дебилы, подонки и стукачи...
kp6ic 21 августа 2018 | 13:18
за анекдоты уже судят. во дают.
sneer1 21 августа 2018 | 13:18
Ну не 37, конечно, но - что-то близкое. А вот судью надо запомнить, да. Народ должен знать своих героев. И, когда придет время, - люстрировать.
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:21
Дожили, кгбшник у власти и дрессированная Фемида готова судить за анекдоты.
aleksei123m 21 августа 2018 | 13:32
" В нем один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов."
Только один?
danko1 21 августа 2018 | 13:53
aleksei123m: Какой наивный персонаж.
Он даже не уверен, а сомневается в том, то и так давно ясно.
tks 21 августа 2018 | 13:36
Путизм крепчал, кренясь в фашизм.