Русские хакеры, связанные с военной разведкой России, начали атаковать сайты, связанные с Республиканской партией США...

Русские хакеры, связанные с российской военной разведкой, начали атаковать сайты, связанные с Республиканской партией США. Об этом говорится в сообщении компании Microsoft, которая обнаружила шесть поддельных страниц, созданных группировкой «Феннеси Беар».

Фейковые сайты разработаны таким образом, чтобы пользователи думали, что заходят на официальные страницы Международного Республиканского института и еще одного крупного консервативного политического центра, Института Хадсона, — пишет газета Нью-Йорк Таймс.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что у него нет сомнений в том, кто стоит за этими действиями.