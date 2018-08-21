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12:30, 21 августа 2018

Русские хакеры, связанные с военной разведкой России, начали атаковать сайты, связанные с Республиканской партией США

Русские хакеры, связанные с российской военной разведкой, начали атаковать сайты, связанные с Республиканской партией США. Об этом говорится в сообщении компании Microsoft, которая обнаружила шесть поддельных страниц, созданных группировкой «Феннеси Беар».

Фейковые сайты разработаны таким образом, чтобы пользователи думали, что заходят на официальные страницы Международного Республиканского института и еще одного крупного консервативного политического центра, Института Хадсона, — пишет газета Нью-Йорк Таймс.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что у него нет сомнений в том, кто стоит за этими действиями.

Комментарии

45

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skull__ 21 августа 2018 | 12:33

Я не безмозглый борцун, поэтому хотелось бы узнать, как можно узнать национальность хакеров, а тем более их связи с ГРУ...

sg97 21 августа 2018 | 12:38

skull__:
Давняя традиция. В теле вируса пишут "За Путина!" и "На Вашингтон!!"

minerr 21 августа 2018 | 12:50

sg97: Да все гораздо проще - там на каждой странице стоит подпись Путина и куча его отпечатков пальцев - он ведь подписывал перед тем как хакеры отправляли их в интернет. Как то так.

patrikk_1 21 августа 2018 | 12:55

Русские хакеры, связанные с военной разведкой России, начали атаковать сайты, связанные с Республиканской партией США...

Красавчики, трахайте Америку в хвост и в гриву. Только зачем вам выборы, проникайте в компьютерные сети американской энергетики и устраивайте там блэкауты каждый месяц.

kit07_12 21 августа 2018 | 13:00

patrikk_1: Ваще-то описанные действия с поддельными страницами к хакерству отношения не имеют, но ниче, пиндосный пипл в юське схавает

navsegda 21 августа 2018 | 13:10

patrikk_1: Они трахают американские серваки , а Америка трахает всю российскую экономику , красота

vilingrad 21 августа 2018 | 12:59

sg97: skull__: olegleon: andreyoo: zukus: m_doc: skull__:
Я не безмозглый борцун,"
Ты не борцун- это похоже на правду. Но только это.
А Вовка такой же, безмозглый, как ты. И не потому, что указана "национальность хакеров". Один раз поймали за чисткой карманов- теперь всех дохлых собак будут вешать. Китайцы, поляки, корейцы- всё под маркой "русские хакеры, связанные с..." Так не будь же чекистским запором упрямым, раз влез на трон. Тупица...

gluhoy2250 21 августа 2018 | 13:10

vilingrad: безмозглый, как ты.
А у тебя чмо (!!), ума палата...

skull__ 21 августа 2018 | 13:22

vilingrad: Батенька, не нервничаете, лижите пиндосам задний проход, не отвлекайтесь.

zukus 21 августа 2018 | 12:38

skull__: По акценту и отпечаткам пальцев. И вообще, не забывайте, что Мелкомягкие тесно связаны с АНБ, ЦРУ и ФБР США.

pusin_patriot 21 августа 2018 | 12:43

skull__: По коду, методике, именам переменных (которые в транслите от рус. например), особенностей и стиля, часто тупо по комментариям к коду на нац. языках, на основе уже полученных образцов.

Более того, сейчас в разработке AI по идентификации подобного.

skull__ 21 августа 2018 | 12:47

pusin_patriot: А почему бы говорящему на английском хакеру не взламывать из Индонезии?)))
Нет я все-таки думаю был использован ник " Дзержинский")))

andre_klimov 21 августа 2018 | 12:47

pusin_patriot: "сейчас в разработке AI по идентификации подобного"
Оно даже существует и сего помощью устанавливается авторство как литературных, так и музыкальных произведений.

olegleon 21 августа 2018 | 12:53

pusin_patriot: т.е. хакеры такие глупые, но легко взламывают защиту таких умных?

pusin_patriot 21 августа 2018 | 12:57

olegleon: В данном случае "атака" была простым тупым фишингом с разводкой.
Скорее всего в дальнейшем с персональной почтовой рассылкой объектам с уведомлениями о каких-либо действиях на сайте, обновить пароль, сменить чего-то, и ссылкой на домен под словом-кнопкой в письме, 1 в 1 похожий на оригинал.

дальше угон пароля и вход на целевой ресурс ну и что там можно повытаскивать.

Т.е. в данном случае, по описанию, это был простой тупой лобовой фишинг.

olegleon 21 августа 2018 | 13:15

pusin_patriot: вот именно, что тупой и примитивный, что и вызывает сомнения в правдивости. а если вспомнить, что мелкософт ещё не отчитывалась в "поимке русских хакеров", то всё встаёт на свои места.

pusin_patriot 21 августа 2018 | 12:53

skull__: Второе. Как например, через

"Intel Management Engine — это закрытая технология, которая представляет собой интегрированный в микросхему Platform Controller Hub (PCH) микроконтроллер с набором встроенных периферийных устройств. Именно через PCH проходит почти все общение процессора с внешними устройствами, следовательно Intel ME имеет доступ практически ко всем данным на компьютере и возможность исполнения стороннего кода позволяет полностью скомпрометировать платформу. "

Полностью закрытый процессор в процессоре. По идее там можно реализовать много интересных фишек. Например в качестве ответа на сетевой пакет некоторую комбинацию в ответе, которая активирует режим сбора данных о владельце, с доступом вообще к всему, камере, микрофону, отображению экрана, набора с клавиатуры. Т.о. в ответ на запрос от подозрительного типа тупо может придти комбинация которая активирует все перечисленное. Но этот пункт как скорее гипотетически возможное и при желании вполне реализуемое.

Вы бы думали башкой когда их хакать собирались, сидя на их процессорах, сетевом оборудовании, мат. платах тоже часто с вполне закрытыми чипами и прочим-прочим.

Это нужно быть настолько упоротым, чтобы на них прыгать на их же процессорах, что это вообще невообразимо, это сказочный долбоклюизм.

skull__ 21 августа 2018 | 13:04

pusin_patriot: Еще раз повторяю для упоротых. Ни один хакер не хакает с оборудования той страны, от чьего имени он взламывает. " Железо" покупается в разных странах, отследить страну НЕВОЗМОЖНО, особенно если взламывают из третьей страны.

navsegda 21 августа 2018 | 13:14

skull__:
Сам ты упортый ,какие ты знаешь процессоры кроме американских intel и AMD ? )

skull__ 21 августа 2018 | 13:20

navsegda: Еще раз для идиотов.
Хакер покупает компьютер и все прибабахи к нему в Китае, взламывает на Бали. Каким, млять, образом можно определить его национальность и связь с ГРУ?

master_superanalitik 21 августа 2018 | 12:56


Многие бессовестные люди и засранцы думают, что правда - это то, что придумали Западные СМИ. Уверяю вас, это не так! Правда - это то, что было на самом деле. Поэтому эти Западные фантазеры могут сочинять все что угодно и также верить в эти свои небылицы. А у России есть дела поважнее. Таково бремя имперской нации. Русский народ - это народ-победитель. Поэтому всем тем, кто исповедует государственную русофобию следует готовиться к приходу русских. Не хотите жить в дружбе с Россией - тогда мы идем к вам. Но есть и альтернативный вариант: за русофобию следует брать налоги в Российский бюджет. И тогда Россия станет самой богатой и процветающей. У нас есть только 2 пути: либо мы всем дадим просраться, либо сами обесеримся. Я выбирают первый вариант!

navsegda 21 августа 2018 | 13:08

skull__: Все оставляют след , как по твоему ловили и сажали известных хакеров ?

(комментарий скрыт)

grigol331 21 августа 2018 | 13:49

skull__: хотелось бы узнать, как можно узнать национальность хакеров, а тем более их связи с ГРУ
___
Зачем бы это? Вас удавят, а вы не быкуйте. И какая разница, в какой обёртке удавка?

zukus 21 августа 2018 | 12:36

А почему именно с "военной разведкой", а, например, не с отделом полиции №6 УМВД города Воронежа?

dmitry35 21 августа 2018 | 13:55

zukus: Потому, что "военная"звучит более убедительно и образуется ряд ассоциаций: Россия... военные..... угроза ... Этим можно напугать побольше обывателей.

tks 21 августа 2018 | 12:37

Путизм - это дебилизм плюс сеченизация и вагнеризация всей страны.

olegleon 21 августа 2018 | 12:42

tks: что то ты тосты с утра начал произносить.
а по теме? как они узнали, что именно с военной разведкой хакеры связаны. как узнали, что хакеры именно русские, а не татары или кабардинцы?

stav_rogin Алексей Удодов 21 августа 2018 | 13:10

olegleon: если сидишь на амерском железе с их ПО и под их же ОС и т.д., то не удивляйся, что когда ты попробуешь им немножко гадить, тебе будет множко больно и обидно

olegleon 21 августа 2018 | 13:17

stav_rogin: ты, кажется, фильмов про шпионов пересмотрелся ))))

tks 21 августа 2018 | 13:10

olegleon: Конечно, конечно. Путорасы тут ни при чём. Они вообще никогда ни при чём, это сплошь русофобы всех мастей на них надумывают да навешивают все грехи, какие тока можно.

olegleon 21 августа 2018 | 13:19

tks: а я в тебя верю. давай ещё раз попробуем.
"как они узнали, что именно с военной разведкой хакеры связаны. как узнали, что хакеры именно русские, а не татары или кабардинцы?"

tks 21 августа 2018 | 13:40

olegleon: Попробуй. Любой проживающий на территории РФ - для иностранцев русский.

Как узнали, откуда дровишки? Таки ведь техника и софт - все проклятые вражеские!

andreyoo 21 августа 2018 | 12:38

"ХайлиЛайкли"

andreyoo 21 августа 2018 | 12:40

Империя Добрых Эльфов все глубже погружается в пучину маразма.
Кончится для человечества это плохо.

protoukrop 21 августа 2018 | 13:26

andreyoo: Все идет к одному из двух - "Или Империя добрых эльфов" доканает "Империю зла", или доведенная "Империя зла" сотрет таки по крайней мере политическую верхушку "Империи добрых эльфов". Любой из вариантов, выигрышный. Все идет своим путем. ;-)

neon001 21 августа 2018 | 12:40

новых санкций не избежать. первым уйдет под землю воронеж, так как с него начали...

zukus 21 августа 2018 | 12:45

neon001: Начали с Солсбери и Эймсбери. Пока не закончат, Воронеж может спать спокойно.

lager23 21 августа 2018 | 12:42

Ведь можем, когда не надо!

m_doc 21 августа 2018 | 12:43

«Феннеси Беар».
====================
Ага. Хеннесси.
Русский на Эхе не знают, английский тоже. Что за удивительных убожеств Веник сюда намёл...Неужто из ближнего круга:))

vasya_von_smetankin 21 августа 2018 | 12:44

Владимиру Владимировичу, наверное, очень скучно... Ганди умер, "поговорить не с кем..."
Напасть на кого-то открыто - боязно, а поразвлекаться хочется...
Ну не своей же собственной страной заниматься, ну в самом-то деле!

severnaj 21 августа 2018 | 12:46

Хакеры, которых обнаружили, это гавно,а не хакеры.

beobachter 21 августа 2018 | 12:47

https://echo.msk.ru/news/2263036-echo.html Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что у него нет сомнений в том, кто стоит за этими действиями.

Репутация, однако. Первое подозрение всегда падает на преступника-рецидивиста....

macsimus001 21 августа 2018 | 13:05

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что у него нет сомнений в том, кто стоит за этими действиями._----------Вывсеврете,настамнет,авыдокажите.....

(комментарий скрыт)

gluhoy2250 21 августа 2018 | 13:07



Да, не чтут либералы наследие великого программиста А.Носика! А. ОН вам, объяснял, что хакерскую атаку можно отследить только по отпечаткам пальцев на клаве, остальное НЕ ДОКАЗУЕМО! Атаковать можно прямо из Пентагона и оставить Российский след! Американы, все Российский след ищут! Вот ищейки...., а на самих пробы ставить негде!

(комментарий скрыт)

chubuk 21 августа 2018 | 14:18

Требующие доказательств - вы смешны, после всех ваших "авыдокажите". До последнего времени делались попытки что-то доказать... Теперь вас бьют вашим же оружием: на все ваши возражения и требования. ответ один - "А по ...фиг." Оказалось, что в этой системе дуть то можно и в другую сторону. Самое печальное. что все российские завывания им действительно по .... фиг, чего не скажешь о российской стороне.

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