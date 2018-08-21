Полицейский обвинил Илью Клишина в участии в несогласованной акции при попытке возложить цветы к посольству Чехии

Digital-директор телеканала RTVi Илья Клишин рассказал, что полицейский обвинил его в участии в «несогласованной акции» при попытке возложить цветы к посольству Чехии в годовщину ввода советских войск в Чехословакию. Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда я пытался положить 5 роз у чешского посольства, ко мне подошел сотрудник полиции. Он не представился, заявил, что моя «акция» «не согласована», и стал повышать голос», — рассказал И.Клишин.

Журналист спросил у полицейского, запрещает ли закон класть цветы на улице. «Тот ответил: «Если вы их как будто обронили, то нет», — процитировал И.Клишин. После этого журналист отошел и положил цветы чуть поодаль.

При этом И.Клишин заметил, что у посольства Словакии, которое находится в трех минутах ходьбы от чешского представительства, никаких проблем с возложением цветов не было.