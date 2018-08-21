Полицейский обвинил Илью Клишина в участии в несогласованной акции при попытке возложить цветы к посольству Чехии
Digital-директор телеканала RTVi Илья Клишин рассказал, что полицейский обвинил его в участии в «несогласованной акции» при попытке возложить цветы к посольству Чехии в годовщину ввода советских войск в Чехословакию. Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Когда я пытался положить 5 роз у чешского посольства, ко мне подошел сотрудник полиции. Он не представился, заявил, что моя «акция» «не согласована», и стал повышать голос», — рассказал И.Клишин.
Журналист спросил у полицейского, запрещает ли закон класть цветы на улице. «Тот ответил: «Если вы их как будто обронили, то нет», — процитировал И.Клишин. После этого журналист отошел и положил цветы чуть поодаль.
При этом И.Клишин заметил, что у посольства Словакии, которое находится в трех минутах ходьбы от чешского представительства, никаких проблем с возложением цветов не было.
Комментарии4
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olegleon 21 августа 2018 | 12:22
"ко мне подошел сотрудник полиции. Он не представился"
т.е. это мог быть кто угодно, одевший форму сотрудника полиции. например, кто-то из пуссек, которые это уже проделывали
danko1 21 августа 2018 | 12:24
Нет предела маразму власти и выполняющих их преступные указания полицейским.
Конституция и права человека- это уже экстремизм.
russkiy_partizan 21 августа 2018 | 12:29
Чего только цветами ограничился? Мог бы и порыдать, например, раздирая морду ногтями, в знак скорби по попраной 50 лет назад свободе чехов.
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:32
Такого бравого полицая Вова точно наградит.