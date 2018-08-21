Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию
В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается, в Праге состоится памятный концерт.
В Москве у желающих возложить цветы у посольств этих стран могут возникнуть затруднения. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Илья Клишин. Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией», — рассказал журналист.
Клишин добавил, что считает инцидент «перегибом на местах», поскольку ранее проблем с оставлением цветов у посольств проблем не возникало.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:10
А в Москве не хотят провести памятный парад в честь 50-летия ввода дедов в Прагу?
hastings 21 августа 2018 | 12:11
mikhail_spb_: Можем повторить!
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:16
hastings:
Это вряд ли.
dorin1987 21 августа 2018 | 12:13
mikhail_spb_: Да и раздел Польши совместно с нацистами и начало второй мировой - тоже неплохо бы "отмечать". Каждый год. А то очень избирательная память у великих ымперцев РФ получается...
russkiy_partizan 21 августа 2018 | 12:17
dorin1987: Хомки! Побольше идиотничайте! Это ваш конёк.
olegleon 21 августа 2018 | 12:19
dorin1987: как и 80-и летие "Мюнхенского сговора" или раздела Чехословакии
avp235 21 августа 2018 | 12:21
dorin1987:
А в 50-е и до 68-го на улицах Чехословакии висели лозунги "С Советским союзом - на вечные времена". Как мы все-таки умеем превращать лучших друзей во врагов!
sg97 21 августа 2018 | 12:31
avp235:
А в 40-е все чехословаки как один клепали оружие немцам для убийства Советских людей. 7 лет без прогулов и саботажа исправно трудились на благо фюрера. Так что просто еще раз переобуются в воздухе, делов то.. Лучшие друзья, блять.. У нас памятники в городе стоят ресстреляным этими друзьями в 1919-м.. КАк не мировая война, так эти друзья с другой стороны окопов, вот дружим, ага..
timwlad86 21 августа 2018 | 12:33
dorin1987: Да и раздел Польши совместно с нацистами и начало второй мировой - тоже неплохо бы "отмечать". Каждый год. А то очень избирательная память у великих ымперцев РФ получается...
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Ну вообще то Чехия не поминает 1938 год ,потому что Чехии напомнят геноцид 1945 года немецкого против мирного населения.
Ну и Польша тоже не любит вспомнить парадом отторжение земель от Чехии и своего участия в войне против Англии на стороне гитлеровской коалиции.
У 2-3 миллионов поляков дедушка или дядя служили у немцев. А сколько же из них погибли «на войне», то есть на стороне Адольфа Гитлера, сколько осталось в живых? «Точных данных не существует. Немцы считали поляков, призванных в вермахт, только до осени 1943 года. Тогда с присоединенных к Рейху польских Верхней Силезии и Поморья поступило 200 тысяч солдат. Однако набор в вермахт длился еще в течение года и в гораздо более широком масштабе.
https://harmfulgrumpy.livejournal.com/535912.html
Так что Восточная Европа которая недееспособна ни к чему так как им биографию делали другие,опять и снова грезит о новых крестовых походав в составе хоть НАТО,хоть ИГИЛ,хоть Алька - ИдЫ ,лишь пойти ,пограбить,понасиловать,поубивать, а потом на вождя своего показать ,что он большая бяка чтобы отмыть награбленное .
На Украине теперь опять ищут большую бяку чтобы пограбить и продержатся некоторое время типа война всегда план подскажет.
Под сегодняшний раздел попадают господа Порошенко и Москаль.
До господина Ахметова который торгует,но не крышует воровство,руки коротки у киевских нацистов.
А вот эти двое господа Порошенко и Москаль,ну те нахомячили только на воровстве да и ищё с врагами бандеровщины бизнес имеют.
Так что dorin1987,ты точно головой об чёта твёрдое шарахнулся,коли память отшибло на чьей стороне чехи в войне участвовали с 1939 по 1945 .
sokal123 21 августа 2018 | 12:16
mikhail_spb_: Великий праздник для Пехотинцев вождя ! Водочка ,селедка, Брюква .
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 12:11
Россия и сегодня под руководством Окурка готова навязывать странам свою имперскую политику...
perestarok 21 августа 2018 | 12:17
opiatnovyi63: "Россия и сегодня под руководством Окурка готова навязывать странам свою имперскую политику..."
Сейчас имперскую политику навязывают США, оккупировавшие полмира.
perestarok 21 августа 2018 | 12:13
"Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию"
Враньё! Советские войска ввели в Чехословакию в 1945 году.
melnikov_ivan_85 21 августа 2018 | 12:14
///Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией»///
То есть теперь за возложение цветов будут задерживать?
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:14
Душить свободу - кгбшная скрепа России. А Россия - это Вова, к володину не ходи.
nikolashin2017 21 августа 2018 | 12:15
"...И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки -
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!"
23 августа 1968
Галич
mr_samgin 21 августа 2018 | 12:18
50-лет попытке буржуазной контреволюции в Чехословакии.
nikolaitschi 21 августа 2018 | 12:20
Я был еще маленьким, когда слушал репортажи по Голосу Америки. Но понял, что мы натворили позже, когда в 14 лет поехал со школьной группой в Прагу. девочка, которая мне понравилась, отказалась со мной разговаривать (в ее семье были погибшие). После этого, по отношению к чехам, у меня такое же чувство, как у пожилых немцев к евреям.
perestarok 21 августа 2018 | 12:25
nikolaitschi: "такое же чувство, как у пожилых немцев к евреям."
Они их ненавидят.
timwlad86 21 августа 2018 | 12:21
Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию
В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается, в Праге состоится памятный концерт.
В Москве у желающих возложить цветы у посольств этих стран могут возникнуть затруднения. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Илья Клишин. Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией», — рассказал журналист.
Клишин добавил, что считает инцидент «перегибом на местах», поскольку ранее проблем с оставлением цветов у посольств проблем не возникало.
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ЛЮДИ,АУУУ!!! ЧЕХИЯ ЭТО НАЦИСТЫ УПЫРИ ИУДЫ ПОТОМКИ КАИНЫ, МРАЗИ ПОМОЙНЫЕ КОТОРЫЕ ВСЕГДА ИЩУТ КОГО БЫ ПО МАРОДЁРСТВОВАТЬ,ПОКАРАТЬ ,ИЗНАСИЛОВАТЬ И ПОУБИВАТЬ!!!
ВСЕ КТО БЫЛ В КОАЛИЦИИ С ТРЕТЬИМ РЕЙХОМ ЭТО УБЛЮДОЧНЫЙ ОТБРОС САДИСТОВ КРОВОЖАДНЫХ.
ЧЕХИЯ ЭТО СБРОД УБЛЮДОЧНОЙ ПОМОЙНОЙ СВОЛОЧИ КАК И СЛОВАКИ СО СЛОВЕНЦАМИ И ПРОЧИМ СБРОДОМ ЧТО ВТОРГАЛИСЬ УБИВАТЬ ГРАБИТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БУДУЧИ НАЁМНИКАМИ У ЗАПАДНЫХ КРЕСТОНОСЦЕВ.
ДОХЛЫХ СОБАК И КРЫС ИМ НА ЗАБОРЫ ПОСОЛЬСТВ НАВЕШАТЬ НАДОБНО!!!
sg97 21 августа 2018 | 12:25
А раздел Чехословакии между Польшей и Германией у них принято отмечать? Или заокеанский господин не разрешает вспоминать как Чехословакию скормили Гитлеру, чтобы двукратно усилить вермахт для нападения на СССР. И Советскому Союзу не дали придти на помощь. А ведь могли предотвратить самую страшную войну. И в 1968 году такж просто предотвратили третью мировую. Если бы в Чехословакию вошли танки НАТО, то ее было бы не избежать.. Только вот такой решительный отпор остудил горячие головы западных вояк..