Z Архив новостей новости
5 21 6 353
Эксклюзив Эха 12:03, 21 августа 2018

Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию

В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается, в Праге состоится памятный концерт.

В Москве у желающих возложить цветы у посольств этих стран могут возникнуть затруднения. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Илья Клишин. Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией», — рассказал журналист.

Клишин добавил, что считает инцидент «перегибом на местах», поскольку ранее проблем с оставлением цветов у посольств проблем не возникало.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:10


А в Москве не хотят провести памятный парад в честь 50-летия ввода дедов в Прагу?

hastings 21 августа 2018 | 12:11

mikhail_spb_: Можем повторить!

mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:16

hastings:
Это вряд ли.

dorin1987 21 августа 2018 | 12:13

mikhail_spb_: Да и раздел Польши совместно с нацистами и начало второй мировой - тоже неплохо бы "отмечать". Каждый год. А то очень избирательная память у великих ымперцев РФ получается...

russkiy_partizan 21 августа 2018 | 12:17

dorin1987: Хомки! Побольше идиотничайте! Это ваш конёк.

olegleon 21 августа 2018 | 12:19

dorin1987: как и 80-и летие "Мюнхенского сговора" или раздела Чехословакии

avp235 21 августа 2018 | 12:21

dorin1987:
А в 50-е и до 68-го на улицах Чехословакии висели лозунги "С Советским союзом - на вечные времена". Как мы все-таки умеем превращать лучших друзей во врагов!

sg97 21 августа 2018 | 12:31

avp235:
А в 40-е все чехословаки как один клепали оружие немцам для убийства Советских людей. 7 лет без прогулов и саботажа исправно трудились на благо фюрера. Так что просто еще раз переобуются в воздухе, делов то.. Лучшие друзья, блять.. У нас памятники в городе стоят ресстреляным этими друзьями в 1919-м.. КАк не мировая война, так эти друзья с другой стороны окопов, вот дружим, ага..

timwlad86 21 августа 2018 | 12:33

dorin1987: Да и раздел Польши совместно с нацистами и начало второй мировой - тоже неплохо бы "отмечать". Каждый год. А то очень избирательная память у великих ымперцев РФ получается...
-----------
Ну вообще то Чехия не поминает 1938 год ,потому что Чехии напомнят геноцид 1945 года немецкого против мирного населения.
Ну и Польша тоже не любит вспомнить парадом отторжение земель от Чехии и своего участия в войне против Англии на стороне гитлеровской коалиции.
У 2-3 миллионов поляков дедушка или дядя служили у немцев. А сколько же из них погибли «на войне», то есть на стороне Адольфа Гитлера, сколько осталось в живых? «Точных данных не существует. Немцы считали поляков, призванных в вермахт, только до осени 1943 года. Тогда с присоединенных к Рейху польских Верхней Силезии и Поморья поступило 200 тысяч солдат. Однако набор в вермахт длился еще в течение года и в гораздо более широком масштабе.
https://harmfulgrumpy.livejournal.com/535912.html

Так что Восточная Европа которая недееспособна ни к чему так как им биографию делали другие,опять и снова грезит о новых крестовых походав в составе хоть НАТО,хоть ИГИЛ,хоть Алька - ИдЫ ,лишь пойти ,пограбить,понасиловать,поубивать, а потом на вождя своего показать ,что он большая бяка чтобы отмыть награбленное .
На Украине теперь опять ищут большую бяку чтобы пограбить и продержатся некоторое время типа война всегда план подскажет.
Под сегодняшний раздел попадают господа Порошенко и Москаль.
До господина Ахметова который торгует,но не крышует воровство,руки коротки у киевских нацистов.
А вот эти двое господа Порошенко и Москаль,ну те нахомячили только на воровстве да и ищё с врагами бандеровщины бизнес имеют.
Так что dorin1987,ты точно головой об чёта твёрдое шарахнулся,коли память отшибло на чьей стороне чехи в войне участвовали с 1939 по 1945 .

sokal123 21 августа 2018 | 12:16

mikhail_spb_: Великий праздник для Пехотинцев вождя ! Водочка ,селедка, Брюква .

opiatnovyi63 21 августа 2018 | 12:11

Россия и сегодня под руководством Окурка готова навязывать странам свою имперскую политику...

perestarok 21 августа 2018 | 12:17

opiatnovyi63: "Россия и сегодня под руководством Окурка готова навязывать странам свою имперскую политику..."

Сейчас имперскую политику навязывают США, оккупировавшие полмира.

perestarok 21 августа 2018 | 12:13

"Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию"

Враньё! Советские войска ввели в Чехословакию в 1945 году.

melnikov_ivan_85 21 августа 2018 | 12:14

///Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией»///
То есть теперь за возложение цветов будут задерживать?

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:14

Душить свободу - кгбшная скрепа России. А Россия - это Вова, к володину не ходи.

nikolashin2017 21 августа 2018 | 12:15

"...И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки -
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!"

23 августа 1968
Галич

mr_samgin 21 августа 2018 | 12:18

50-лет попытке буржуазной контреволюции в Чехословакии.

nikolaitschi 21 августа 2018 | 12:20

Я был еще маленьким, когда слушал репортажи по Голосу Америки. Но понял, что мы натворили позже, когда в 14 лет поехал со школьной группой в Прагу. девочка, которая мне понравилась, отказалась со мной разговаривать (в ее семье были погибшие). После этого, по отношению к чехам, у меня такое же чувство, как у пожилых немцев к евреям.

perestarok 21 августа 2018 | 12:25

nikolaitschi: "такое же чувство, как у пожилых немцев к евреям."

Они их ненавидят.

timwlad86 21 августа 2018 | 12:21

Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию
В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается, в Праге состоится памятный концерт.

В Москве у желающих возложить цветы у посольств этих стран могут возникнуть затруднения. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Илья Клишин. Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией», — рассказал журналист.

Клишин добавил, что считает инцидент «перегибом на местах», поскольку ранее проблем с оставлением цветов у посольств проблем не возникало.
--------------
ЛЮДИ,АУУУ!!! ЧЕХИЯ ЭТО НАЦИСТЫ УПЫРИ ИУДЫ ПОТОМКИ КАИНЫ, МРАЗИ ПОМОЙНЫЕ КОТОРЫЕ ВСЕГДА ИЩУТ КОГО БЫ ПО МАРОДЁРСТВОВАТЬ,ПОКАРАТЬ ,ИЗНАСИЛОВАТЬ И ПОУБИВАТЬ!!!
ВСЕ КТО БЫЛ В КОАЛИЦИИ С ТРЕТЬИМ РЕЙХОМ ЭТО УБЛЮДОЧНЫЙ ОТБРОС САДИСТОВ КРОВОЖАДНЫХ.
ЧЕХИЯ ЭТО СБРОД УБЛЮДОЧНОЙ ПОМОЙНОЙ СВОЛОЧИ КАК И СЛОВАКИ СО СЛОВЕНЦАМИ И ПРОЧИМ СБРОДОМ ЧТО ВТОРГАЛИСЬ УБИВАТЬ ГРАБИТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БУДУЧИ НАЁМНИКАМИ У ЗАПАДНЫХ КРЕСТОНОСЦЕВ.
ДОХЛЫХ СОБАК И КРЫС ИМ НА ЗАБОРЫ ПОСОЛЬСТВ НАВЕШАТЬ НАДОБНО!!!

sg97 21 августа 2018 | 12:25

А раздел Чехословакии между Польшей и Германией у них принято отмечать? Или заокеанский господин не разрешает вспоминать как Чехословакию скормили Гитлеру, чтобы двукратно усилить вермахт для нападения на СССР. И Советскому Союзу не дали придти на помощь. А ведь могли предотвратить самую страшную войну. И в 1968 году такж просто предотвратили третью мировую. Если бы в Чехословакию вошли танки НАТО, то ее было бы не избежать.. Только вот такой решительный отпор остудил горячие головы западных вояк..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8443 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 279 6 32272 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 77 6 5063 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 191 6 18879 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 159 6 16019 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7803 20.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 142 6 15322 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11623 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8530 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11956 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5901 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32327 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6557 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Microsoft заявил о новых хакерских атаках ГРУ против США Без всякого преувеличения, и Hudson, и IRI являются главными занозами для Кремля…

5 48 6 7062 10:59
Kсша, рф, хакеры, политика, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26664 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 37 6 5768 20.08

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 16 6 65741
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 122210 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 6661 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 26 6 505609 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87672 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3622780

Сегодня в эфире