"Сегодня 50-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию"

В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается, в Праге состоится памятный концерт.

В Москве у желающих возложить цветы у посольств этих стран могут возникнуть затруднения. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Илья Клишин. Сотрудник полиции, находившийся у одного из диппердставительств, назвал возложение цветов «несогласованной акцией», — рассказал журналист.

Клишин добавил, что считает инцидент «перегибом на местах», поскольку ранее проблем с оставлением цветов у посольств проблем не возникало.