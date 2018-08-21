Microsoft сообщила, что отбила очередную атаку российских хакеров в преддверии промежуточных выборов в конгресс США
На этот раз среди мишеней кибератаки оказались консервативные организации.
На минувшей неделе подразделение Microsoft выполнило судебное решение и передало контроль над шестью интернет-доменами, которые были созданы для фишинга. Поддельные веб-страницы имитировали сайты Microsoft Office 365, Международного республиканского института и Института Хадсона, которые в числе прочего расследуют коррупцию и занимаются продвижением демократии в мире. Еще три страницы выглядели как сайты, принадлежащие Сенату. В ИТ-корпорации подчеркивают, что у них нет доказательств, что через эти домены могли проводиться успешные кибератаки, а также что конечной целью их создания служат кибервзломы.
Президент Microsoft Брэд Смит сказал в интервью Associated Press, что «эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии». В американской компании уверены, что за атаками стоит группировка Strontium, известная также как Fancy Bear и APT28, связана с главным разведывательным управлением России.. Отмечается, что за последние два года это уже 13-й случай, когда Microsoft удается сорвать атаку хакеров из этой группировки. Именно она, по данным спецпрокурора Роберта Мюллера, была причастна к взлому почты национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
Тем временем, уже в ближайшее время американский сенат может рассмотреть новые антироссийские санкции, связанные со вмешательством России в американские выборы.
Комментарии4
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olegleon 21 августа 2018 | 12:10
"В американской компании уверены,...."
вот подлинная демократия. уверен и можно обвинять. не нужно ни доказательств, ни суда, ни следствия. просто уверен и уже кто-то автоматически виновен
prade 21 августа 2018 | 12:16
olegleon: И это говорит человек, который уверен, что это не Кремль. Кстати, у Microsoft есть доказательства, поэтому она и уверена.
vezdehod 21 августа 2018 | 12:17
olegleon:
"В американской компании уверены,...."
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Если бы не были уверенны, то не поднимали паники - так оно и есть ена самом деле.ю
patriot11 21 августа 2018 | 12:21
vezdehod: ты когда торопишься был первым в комментариях (может премия больше?), то совершаешь глупые опечатки......не торопись, а то успеешь! ))))