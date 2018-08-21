Microsoft сообщила, что отбила очередную атаку российских хакеров в преддверии промежуточных выборов в конгресс США

На этот раз среди мишеней кибератаки оказались консервативные организации.

На минувшей неделе подразделение Microsoft выполнило судебное решение и передало контроль над шестью интернет-доменами, которые были созданы для фишинга. Поддельные веб-страницы имитировали сайты Microsoft Office 365, Международного республиканского института и Института Хадсона, которые в числе прочего расследуют коррупцию и занимаются продвижением демократии в мире. Еще три страницы выглядели как сайты, принадлежащие Сенату. В ИТ-корпорации подчеркивают, что у них нет доказательств, что через эти домены могли проводиться успешные кибератаки, а также что конечной целью их создания служат кибервзломы.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал в интервью Associated Press, что «эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии». В американской компании уверены, что за атаками стоит группировка Strontium, известная также как Fancy Bear и APT28, связана с главным разведывательным управлением России.. Отмечается, что за последние два года это уже 13-й случай, когда Microsoft удается сорвать атаку хакеров из этой группировки. Именно она, по данным спецпрокурора Роберта Мюллера, была причастна к взлому почты национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Тем временем, уже в ближайшее время американский сенат может рассмотреть новые антироссийские санкции, связанные со вмешательством России в американские выборы.