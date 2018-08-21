Генпрокурор ЦАР отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег

Генпрокурор Центральноафриканской республики отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег. Группа репортеров ставит задачей понять ситуацию в стране, где в конце июля были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Российские журналисты попытались получить биллинги сим-карт, которыми пользовались их погибшие коллеги – эта информация могла дать представление о перемещениях съемочной группы. Как пишет «Фонтанка», поначалу в прокуратуре ЦАР россиянам пообещали оказать содействие и сказали купить две флешкарты, на которые для них запишут данные. Однако затем генпрокурор ЦАР Эрик Дидье Тамбо в ходе встречи с журналистами заявил, что его сотрудники не имели полномочий запрашивать биллинги. Также он добавил, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве с властями ЦАР говорить не приходится. Журналисты попросили вернуть флешки, но получили отказ. Попытка пригрозить жалобой в российское посольство также ничего не дала. «Фонтанка» пообещала опубликовать первые итоги командировки в ЦАР в ближайшее время.

Четверо журналистов, включая корреспондента «Фонтанки», находятся в ЦАР с 12 августа. Поездка группы репортеров финансируется РИА «ФАН».