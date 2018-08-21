Генпрокурор ЦАР отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег
Генпрокурор Центральноафриканской республики отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег. Группа репортеров ставит задачей понять ситуацию в стране, где в конце июля были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Российские журналисты попытались получить биллинги сим-карт, которыми пользовались их погибшие коллеги – эта информация могла дать представление о перемещениях съемочной группы. Как пишет «Фонтанка», поначалу в прокуратуре ЦАР россиянам пообещали оказать содействие и сказали купить две флешкарты, на которые для них запишут данные. Однако затем генпрокурор ЦАР Эрик Дидье Тамбо в ходе встречи с журналистами заявил, что его сотрудники не имели полномочий запрашивать биллинги. Также он добавил, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве с властями ЦАР говорить не приходится. Журналисты попросили вернуть флешки, но получили отказ. Попытка пригрозить жалобой в российское посольство также ничего не дала. «Фонтанка» пообещала опубликовать первые итоги командировки в ЦАР в ближайшее время.
Четверо журналистов, включая корреспондента «Фонтанки», находятся в ЦАР с 12 августа. Поездка группы репортеров финансируется РИА «ФАН».
Комментарии20
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olegleon 21 августа 2018 | 12:08
любому хомячку понятно, что этот прокурор работает на Кремль
ostapbey 21 августа 2018 | 12:16
olegleon: что тебе ведомо, один только твой психиатр и знает..
И то ночью, когда ты храпишь в бреду..
А вот за сотрудничество, так не бесплатно же..а за тайну. Сокрытие ее...
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12:00 Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
Церемония состоялась в рамках военно-технического
tvitov66 21 августа 2018 | 12:08
Даже генпрокурор ЦАР не считает наших журнализдоф из гос. СМИ журналистами
m_doc 21 августа 2018 | 12:11
tvitov66: Фонтанка - госСМИ? Тады Эхо исчо государственнее. Из Газпрому, как никак.
nanarovsky 21 августа 2018 | 12:19
m_doc: Он проста запутался, у них ценнзор....тсн... и прочее... тока почему "наших" пишет, типа россиянин.
m_doc 21 августа 2018 | 12:30
nanarovsky: Да тут кем только не прикидываются. Фиг поймёшь, кто чей. Прям не форум, а бал-маскарад:)
sokal123 21 августа 2018 | 12:12
tvitov66: А зачем расследовать все и так ясно ,как день. Нечего там делать.
tks 21 августа 2018 | 12:12
Понятно. Соучастники.
m_doc 21 августа 2018 | 12:17
tks: Юрист, говоришь? Небось, вместе с Навалом одни и те же курсы для домохозяек заканчивали:))
tks 21 августа 2018 | 12:22
m_doc: По сути есть что сказать?
Никогда не скрывал свои три класса церковно-приходской школы. Это предмет моей особой гордости.
m_doc 21 августа 2018 | 12:28
tks: Я как раз по сути. Ты ж пропаганду гонишь, плюнув и на проф. честь, и "либеральные" взгляды. Помнишь у Чехова рассказ "Хамелеон"? Это про тебя и тебе подобных.
tks 21 августа 2018 | 12:32
m_doc: "Обвинение в зеркале" - ваша родовая особенность.
jetsam 21 августа 2018 | 12:13
ну, у нас прокурор-то сотрудничал.
и со сми и с цапками и с геремеевым - и что?
никто из заказчиков\организаторов не найден, ничто не раскрыто.
но сотрудничал. с пеной у рта. с камазами на свалках.
* ФАН - пригожинская конторка, может сами все выдумали и оформили?
jetsam 21 августа 2018 | 12:16
@с российскими журналистами@
угу -
"российский журналист" это "трехногая балерина"
- все слышали, но в природе увидеть никому еще не удалось....
cromwel 21 августа 2018 | 12:17
Как похожи генпрокуратуры цар и наша.
m_doc 21 августа 2018 | 12:19
cromwel: В Европах и Штатах тайны следствия не существует? Всю собранную инфу следаки обязаны тут же сливать через журналюг? Вона как....
avp235 21 августа 2018 | 12:31
cromwel:
Все встает в один ряд:
- Убийство журналистов
- Отказ от сотрудничества генпрокурора
- Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
gregor 21 августа 2018 | 12:23
Генпрокурор ЦАР отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег
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Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
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Вот вам и доказательства ,кто убил троих российских журналистов и почему .
Потому ,как те, кто убил журналистов , были в не закона , а теперь пригоженцы будут - межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Но это не снимает ответственность за убийство людей .
Упыри при власти должны нести ответственность ,прежде всего Шойгу и Путин .
zukus 21 августа 2018 | 12:32
gregor: Ага, а договор об уничтожении химического оружия, который Россия подписала с США, прямо указывает на Кремль, как виновника гибели кота Скрипалей. :)))
irinakingsize1 21 августа 2018 | 12:30
\\МВД разрешили платить информаторам
На раскрытии преступлений можно заработать миллионы
Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. \\
Ну, здравствуй, Йося!