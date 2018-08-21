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12:02, 21 августа 2018

Генпрокурор ЦАР отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег

Генпрокурор Центральноафриканской республики отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег. Группа репортеров ставит задачей понять ситуацию в стране, где в конце июля были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Российские журналисты попытались получить биллинги сим-карт, которыми пользовались их погибшие коллеги – эта информация могла дать представление о перемещениях съемочной группы. Как пишет «Фонтанка», поначалу в прокуратуре ЦАР россиянам пообещали оказать содействие и сказали купить две флешкарты, на которые для них запишут данные. Однако затем генпрокурор ЦАР Эрик Дидье Тамбо в ходе встречи с журналистами заявил, что его сотрудники не имели полномочий запрашивать биллинги. Также он добавил, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве с властями ЦАР говорить не приходится. Журналисты попросили вернуть флешки, но получили отказ. Попытка пригрозить жалобой в российское посольство также ничего не дала. «Фонтанка» пообещала опубликовать первые итоги командировки в ЦАР в ближайшее время.

Четверо журналистов, включая корреспондента «Фонтанки», находятся в ЦАР с 12 августа. Поездка группы репортеров финансируется РИА «ФАН».

Комментарии

20

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olegleon 21 августа 2018 | 12:08

любому хомячку понятно, что этот прокурор работает на Кремль

ostapbey 21 августа 2018 | 12:16

olegleon: что тебе ведомо, один только твой психиатр и знает..
И то ночью, когда ты храпишь в бреду..
А вот за сотрудничество, так не бесплатно же..а за тайну. Сокрытие ее...
.
12:00 Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

Церемония состоялась в рамках военно-технического

tvitov66 21 августа 2018 | 12:08

Даже генпрокурор ЦАР не считает наших журнализдоф из гос. СМИ журналистами

m_doc 21 августа 2018 | 12:11

tvitov66: Фонтанка - госСМИ? Тады Эхо исчо государственнее. Из Газпрому, как никак.

nanarovsky 21 августа 2018 | 12:19

m_doc: Он проста запутался, у них ценнзор....тсн... и прочее... тока почему "наших" пишет, типа россиянин.

m_doc 21 августа 2018 | 12:30

nanarovsky: Да тут кем только не прикидываются. Фиг поймёшь, кто чей. Прям не форум, а бал-маскарад:)

sokal123 21 августа 2018 | 12:12

tvitov66: А зачем расследовать все и так ясно ,как день. Нечего там делать.

tks 21 августа 2018 | 12:12

Понятно. Соучастники.

m_doc 21 августа 2018 | 12:17

tks: Юрист, говоришь? Небось, вместе с Навалом одни и те же курсы для домохозяек заканчивали:))

tks 21 августа 2018 | 12:22

m_doc: По сути есть что сказать?
Никогда не скрывал свои три класса церковно-приходской школы. Это предмет моей особой гордости.

m_doc 21 августа 2018 | 12:28

tks: Я как раз по сути. Ты ж пропаганду гонишь, плюнув и на проф. честь, и "либеральные" взгляды. Помнишь у Чехова рассказ "Хамелеон"? Это про тебя и тебе подобных.

tks 21 августа 2018 | 12:32

m_doc: "Обвинение в зеркале" - ваша родовая особенность.

jetsam 21 августа 2018 | 12:13

ну, у нас прокурор-то сотрудничал.
и со сми и с цапками и с геремеевым - и что?
никто из заказчиков\организаторов не найден, ничто не раскрыто.
но сотрудничал. с пеной у рта. с камазами на свалках.

* ФАН - пригожинская конторка, может сами все выдумали и оформили?

jetsam 21 августа 2018 | 12:16

@с российскими журналистами@
угу -
"российский журналист" это "трехногая балерина"
- все слышали, но в природе увидеть никому еще не удалось....

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

cromwel 21 августа 2018 | 12:17

Как похожи генпрокуратуры цар и наша.

m_doc 21 августа 2018 | 12:19

cromwel: В Европах и Штатах тайны следствия не существует? Всю собранную инфу следаки обязаны тут же сливать через журналюг? Вона как....

avp235 21 августа 2018 | 12:31

cromwel:
Все встает в один ряд:
- Убийство журналистов
- Отказ от сотрудничества генпрокурора
- Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

gregor 21 августа 2018 | 12:23

Генпрокурор ЦАР отказался сотрудничать с российскими журналистами, приехавшими расследовать убийство коллег
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот вам и доказательства ,кто убил троих российских журналистов и почему .
Потому ,как те, кто убил журналистов , были в не закона , а теперь пригоженцы будут - межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Но это не снимает ответственность за убийство людей .
Упыри при власти должны нести ответственность ,прежде всего Шойгу и Путин .

zukus 21 августа 2018 | 12:32

gregor: Ага, а договор об уничтожении химического оружия, который Россия подписала с США, прямо указывает на Кремль, как виновника гибели кота Скрипалей. :)))

irinakingsize1 21 августа 2018 | 12:30

\\МВД разрешили платить информаторам
На раскрытии преступлений можно заработать миллионы
Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. \\

Ну, здравствуй, Йося!

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