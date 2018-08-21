Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, активизация связей по линии военных ведомств отвечает интересам двух стран. В ЦАР уже находятся российские военные советники. Такдже высказывались предположения о том, что там действует частная военная кампания «Вагнера».