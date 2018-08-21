Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, активизация связей по линии военных ведомств отвечает интересам двух стран. В ЦАР уже находятся российские военные советники. Такдже высказывались предположения о том, что там действует частная военная кампания «Вагнера».
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 21 августа 2018 | 12:05
Путин: "террористов надо уничтожать на дальних подступах к России"(с) - далеко эти террористы от России убежали. Это настоящая ПУбеда сверхдержавы в Сирии!
danko1 21 августа 2018 | 12:12
tvitov66: Что делать, если с бандитом-неадекватом только страны с диктаторским и людоедским режимом сотрудничают?
Да и поживиться есть чем в ЦАР правящей банде.
И наемников, привыкших убивать и грабить, очень опасно живыми в Россию возвращать.
oldpartizan 21 августа 2018 | 12:31
банкет по центрально-африкански тоже был?
pusin_patriot 21 августа 2018 | 12:29
tvitov66: Это когда расходы с жертвами на отбивание территорий-приисков на Минобре, а все коврижки от разработки к друзьям в ООО-шки как частникам :)
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 12:07
Видимо, кремлежулики побегут скрываться в цар после краха своего режима?
Поэтому и готовят там себе охраняемую берлогу?
irinakingsize1 21 августа 2018 | 12:07
Лук, стрелы, котаки, перья уже закупили?
vezdehod 21 августа 2018 | 12:14
Теперь ЦАР и Россия "Братья навек" и кто их попытается поссорить - придёт Кирдык.
cromwel 21 августа 2018 | 12:13
Вот с такими людоедами мы только и можем дружить
sensei54 21 августа 2018 | 12:13
Ждём 7-е февраля 2019 года.
ramses333 21 августа 2018 | 12:14
Шойгу теснит Пригожина. А в выигрыше всегда Путин.
orein51 21 августа 2018 | 12:14
"дружить супротив марсов-венер"?
serjio99 21 августа 2018 | 12:17
Третий фронт, который открыла возрождающаяся Россия - центральноафриканский.
tks 21 августа 2018 | 12:20
Царский Подарок.
cromwel 21 августа 2018 | 12:22
В рамках сотрудничества они нам куклы Вуду с комплектом иголок будут поставлять.
Теперь все отчетливее понятно, кто убил журналистов.
doxerom 21 августа 2018 | 12:29
Шо, опять .. миллиарды долларей налево, один пишем два в уме... Когда же этих мразей начнут давить как гнид последних. Как же это ворье достало. Шойгу, если у тебя есть лишнее личное бабло, то пей ты на него с этими неграми хоть усрись, но в казну то какого хера лезешь. Детишки дохнут без лекарств, а вы все воруете.
irinakingsize1 21 августа 2018 | 12:32
\\МВД разрешили платить информаторам
На раскрытии преступлений можно заработать миллионы
Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. \\
Ну, здравствуй, Йося!