После недельной паузы Центробанк возобновил покупку иностранной валюты для Минфина

Она была приостановлена 9 августа во время резкого падения рубля. На эту новость российская национальная валюта, которая начала утро небольшим ростом по отношению к доллару, отреагировала снижением. Сейчас она торгуется на отметках 67.26 за доллар – 77.46 за евро.