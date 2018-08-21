После недельной паузы Центробанк возобновил покупку иностранной валюты для Минфина
Она была приостановлена 9 августа во время резкого падения рубля. На эту новость российская национальная валюта, которая начала утро небольшим ростом по отношению к доллару, отреагировала снижением. Сейчас она торгуется на отметках 67.26 за доллар – 77.46 за евро.
Комментарии5
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olegleon 21 августа 2018 | 11:37
упс. а где ежедневная новость на Эхе "рубль обвалился"?
polsan 21 августа 2018 | 11:53
olegleon: За стабильность национальной валюты по закону отвечает Банк России.
plank1957 21 августа 2018 | 11:38
Вот вам и ответ на вопрос: кто ответственен за такой курс рубля?
maxme Максимов Максим 21 августа 2018 | 11:52
Наибулина красава - опускает собственную валюту а вместе с ней и благосостояние граждан России.
polsan 21 августа 2018 | 11:57
maxme: Дешёвый рубль выгоден бюджету, который быстро им можно пополнить!
Вот и опускает курс! Экспортёры потирают руки, пенсионеры, как импортёры ушивают брюки! )