«Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа» и Первый канал сняли с главной страницы Яндекса свои онлайн трансляции

Крупнейшие российские медиа-холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа», а также Первый канал сняли с главной страницы Яндекса онлайн трансляции своих телеканалов. Они готовы вернуть их обратно, только если Яндекс уберёт пиратский контент из поисковой выдачи.

Правообладатели, как пишет газета «КоммерсантЪ», и ранее неоднократно упрекали Яндекс за недостаточно активную, по их мнению, борьбу с пиратами. Компания на это отвечает, что работает по закону, а у правообладателей есть беспрецедентные возможности по блокировке нелегальных сайтов и их зеркал.