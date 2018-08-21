«Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа» и Первый канал сняли с главной страницы Яндекса свои онлайн трансляции
Крупнейшие российские медиа-холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа», а также Первый канал сняли с главной страницы Яндекса онлайн трансляции своих телеканалов. Они готовы вернуть их обратно, только если Яндекс уберёт пиратский контент из поисковой выдачи.
Правообладатели, как пишет газета «КоммерсантЪ», и ранее неоднократно упрекали Яндекс за недостаточно активную, по их мнению, борьбу с пиратами. Компания на это отвечает, что работает по закону, а у правообладателей есть беспрецедентные возможности по блокировке нелегальных сайтов и их зеркал.
Комментарии3
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tks 21 августа 2018 | 11:49
Юристам Центральных Труб Российской ТелеКанализации лень работать, или там у них все на аутсорсинге?
tvitov66 21 августа 2018 | 11:57
tks: Яндекс стоит облить ушатом помоев, что бы он не казался чище чем Мыло.Ру
glock09 21 августа 2018 | 11:51
Интересно, какой интерес для пиратов представляют эти поделки?