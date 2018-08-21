26 человек отравились в Подмосковье, один скончался
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. О том, что стало причиной отравления в городе Котельники, пока неизвестно. 23 человека госпитализированы в Люберецкую районную больницу, двое пострадавших от госпитализации отказались.
Комментарии3
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danko_vaflistka 21 августа 2018 | 12:02
Есть предположение, что это работа разведывательной структуры МИ-6, что будет подтверждено расследованием.
homa_brutt 21 августа 2018 | 12:11
Ха! Ответка мелкобритов?))) Срочно маляву по всему миру, дескать, highly likely, виноваты они! Доказательства? Нахер доказательства! Это пережиток прошлого!
pusin_patriot 21 августа 2018 | 12:16
Эх ты ж, тут информация оказалась однобокой по вопросу. Отравление на стройпрощадке в стройбригаде, соотв. высокая вероятность "централизованного" подвоза питания из одного котла с какой "бешеной" курочкой, яичком сальмонеллы, грибочка и подобного.
Вся бригада из Узбекистана.