Z Архив новостей новости
5 14 6 2320
Эксклюзив Эха 11:22, 21 августа 2018

Корреспондент «Эха Москвы» столкнулся с проблемами при съемке рядом с колонией, где отбывает наказание Сенцов

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин столкнулся с проблемами при видеосъемке рядом с ИК-8 «Белый медведь» в Лабытнанги, где отбывает наказание осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он сообщил в эфире «Эха Москвы».

А.Нарышкин отметил, что в колонию как корреспондент не попал. «Мы направляли официальную просьбу об интервью с руководством колонии и самим Сенцовым, но получили отказы», — уточнил он.

По словам А.Нарышкина, в связи с этим он хотел снять видео для небольшого сюжета – в частности, забор колонии с вышками и символ колонии – белого медведя, который находится у КПП. «Но как только я вышел из такси, ко мне подошли в общей сложности 6 представителей колонии. Они ссылались на законодательство, на нарушение административного кодекса, потому что я снимал режимный объект. Хотя там забор, и ничего не видно», — рассказал корреспондент.

А.Нарышкин отметил, что представители колонии собирались вызвать полицию и настойчиво предлагали ему пройти на территорию исправительного учреждения. Тогда он пообещал удалить видео, однако ему не поверили. «Сказали, что у меня американская техника, и наверняка видео отправилось на облачное хранилище. Через некоторое время все же вышел замначальника колонии, посмотрел мои документы, журналистское удостоверение, спросил, когда я прилетел, где остановился и когда улетаю. В итоге ситуацию удалось разрешить без полиции», — заключил корреспондент.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил бессрочную головку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые удерживаются в России по политическим мотивам.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 11:30

" Сказали, что у меня американская техника, и наверняка видео отправилось на облачное хранилище. "

поэтому вертухаи захотели эту американскую технику пощупать и положить в карман, как это сделал с с показанным ему перстнем глав.гибрид

vezdehod 21 августа 2018 | 12:26

ФСИН...Как много в этом звуке для сердца русского слилось...

olegleon 21 августа 2018 | 11:30

повезло, что не задержали. в США за съёмку КПП режимного объекта журналистов в тюрягу на ночь определили. правда официальный повод был стандартный "неподчинение полиции"

ac_dc 21 августа 2018 | 12:25

olegleon:
Некогда ( при советах еще ) я решил сделать панорамный снимок своего (курортного ) города.Залез на крышу девятиэтажки со штативом и великолепным по тем временам аппаратом "Москва" с Цейссовским объективом Прошло минут двадцать и "за мной приехали"
В ментовке долго выдумывали - за што меня задержать. Так ничего и не придумав - отпустили. Извинились даже. Сказали, что был "сигнал" и они обязаны отреагировать.
Сегодняшняя мусорня непременно б что-нибудь придумала.
Написали б что ссал с крыши. А потом бы фотоаппарат "потерялся"

olegleon 21 августа 2018 | 12:32

ac_dc: просто тогда наши менты не знали о таком демократическом изобретении как "неподчинение полиции"

lion64__2 21 августа 2018 | 11:37

Может, хомяк хотел пг"ийти и г"ядом сесть.... В случае побега кого из них "за корову" возьмут?

ac_dc 21 августа 2018 | 12:28

lion64__2:
пустобрёх

tks 21 августа 2018 | 11:40

Вертухай и мусор - вот истинные хозяева страны.

(комментарий скрыт)

timwlad87 21 августа 2018 | 11:48

Во,читали,какой высокий класс обращения с официальными представителями.
Это вам не в сша и не украине с израилем где всех сначало бьют,в тюрьму пихают,потом ограбят и заставят спасибо сказать ,что вообще не убили ,коли живым обратно пинком отправят туда откуда прибыл.

nanarovsky 21 августа 2018 | 11:50

Они ссылались на законодательство, на нарушение административного кодекса, потому что я снимал режимный объект. Хотя там забор, и ничего не видно»,
===============================
Нарышкин - Борись там... забор наверно весь в кравищи Сенцова. Снимай там больше заборов....будем власть тут шатать с бабой-галей-данко...

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:04

Путляндия кгбшное болото.

grazschdanin 21 августа 2018 | 12:09

Журналист эха? Только на основании того, что снял забор режимного объекта?
А что, в интернете нет фоток забора этой зоны?

antimalin 21 августа 2018 | 12:10

14 мая он объявил бессрочную головку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые удерживаются в России по политическим мотивам.
///////

Не голодает террорист Сенцов.
Одни понты, а не голодовка.
Поддерживающая терапия, питательные супы и смеси.
Ну, какая это голодовка?
Разве что "голодовка".
Требования террористов нигде в мире не выполняются.
Ни одной страной.

srk2658lu 21 августа 2018 | 12:28

ЭХО Москвы не понимает, что Лабытнанги это не Москва....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8443 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 279 6 32272 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 77 6 5063 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 191 6 18879 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 159 6 16019 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7803 20.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 142 6 15322 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11623 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8530 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11956 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5901 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32327 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6557 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Microsoft заявил о новых хакерских атаках ГРУ против США Без всякого преувеличения, и Hudson, и IRI являются главными занозами для Кремля…

5 48 6 7062 10:59
Kсша, рф, хакеры, политика, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26664 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 37 6 5768 20.08

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 16 6 65741
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 122210 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 6661 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 26 6 505609 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87672 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3622780

Сегодня в эфире