Корреспондент «Эха Москвы» столкнулся с проблемами при съемке рядом с колонией, где отбывает наказание Сенцов
Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин столкнулся с проблемами при видеосъемке рядом с ИК-8 «Белый медведь» в Лабытнанги, где отбывает наказание осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он сообщил в эфире «Эха Москвы».
А.Нарышкин отметил, что в колонию как корреспондент не попал. «Мы направляли официальную просьбу об интервью с руководством колонии и самим Сенцовым, но получили отказы», — уточнил он.
По словам А.Нарышкина, в связи с этим он хотел снять видео для небольшого сюжета – в частности, забор колонии с вышками и символ колонии – белого медведя, который находится у КПП. «Но как только я вышел из такси, ко мне подошли в общей сложности 6 представителей колонии. Они ссылались на законодательство, на нарушение административного кодекса, потому что я снимал режимный объект. Хотя там забор, и ничего не видно», — рассказал корреспондент.
А.Нарышкин отметил, что представители колонии собирались вызвать полицию и настойчиво предлагали ему пройти на территорию исправительного учреждения. Тогда он пообещал удалить видео, однако ему не поверили. «Сказали, что у меня американская техника, и наверняка видео отправилось на облачное хранилище. Через некоторое время все же вышел замначальника колонии, посмотрел мои документы, журналистское удостоверение, спросил, когда я прилетел, где остановился и когда улетаю. В итоге ситуацию удалось разрешить без полиции», — заключил корреспондент.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил бессрочную головку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые удерживаются в России по политическим мотивам.
Комментарии14
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archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 11:30
" Сказали, что у меня американская техника, и наверняка видео отправилось на облачное хранилище. "
поэтому вертухаи захотели эту американскую технику пощупать и положить в карман, как это сделал с с показанным ему перстнем глав.гибрид
vezdehod 21 августа 2018 | 12:26
ФСИН...Как много в этом звуке для сердца русского слилось...
olegleon 21 августа 2018 | 11:30
повезло, что не задержали. в США за съёмку КПП режимного объекта журналистов в тюрягу на ночь определили. правда официальный повод был стандартный "неподчинение полиции"
ac_dc 21 августа 2018 | 12:25
olegleon:
Некогда ( при советах еще ) я решил сделать панорамный снимок своего (курортного ) города.Залез на крышу девятиэтажки со штативом и великолепным по тем временам аппаратом "Москва" с Цейссовским объективом Прошло минут двадцать и "за мной приехали"
В ментовке долго выдумывали - за што меня задержать. Так ничего и не придумав - отпустили. Извинились даже. Сказали, что был "сигнал" и они обязаны отреагировать.
Сегодняшняя мусорня непременно б что-нибудь придумала.
Написали б что ссал с крыши. А потом бы фотоаппарат "потерялся"
olegleon 21 августа 2018 | 12:32
ac_dc: просто тогда наши менты не знали о таком демократическом изобретении как "неподчинение полиции"
lion64__2 21 августа 2018 | 11:37
Может, хомяк хотел пг"ийти и г"ядом сесть.... В случае побега кого из них "за корову" возьмут?
ac_dc 21 августа 2018 | 12:28
lion64__2:
пустобрёх
tks 21 августа 2018 | 11:40
Вертухай и мусор - вот истинные хозяева страны.
timwlad87 21 августа 2018 | 11:48
Во,читали,какой высокий класс обращения с официальными представителями.
Это вам не в сша и не украине с израилем где всех сначало бьют,в тюрьму пихают,потом ограбят и заставят спасибо сказать ,что вообще не убили ,коли живым обратно пинком отправят туда откуда прибыл.
nanarovsky 21 августа 2018 | 11:50
Они ссылались на законодательство, на нарушение административного кодекса, потому что я снимал режимный объект. Хотя там забор, и ничего не видно»,
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Нарышкин - Борись там... забор наверно весь в кравищи Сенцова. Снимай там больше заборов....будем власть тут шатать с бабой-галей-данко...
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 12:04
Путляндия кгбшное болото.
grazschdanin 21 августа 2018 | 12:09
Журналист эха? Только на основании того, что снял забор режимного объекта?
А что, в интернете нет фоток забора этой зоны?
antimalin 21 августа 2018 | 12:10
14 мая он объявил бессрочную головку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые удерживаются в России по политическим мотивам.
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Не голодает террорист Сенцов.
Одни понты, а не голодовка.
Поддерживающая терапия, питательные супы и смеси.
Ну, какая это голодовка?
Разве что "голодовка".
Требования террористов нигде в мире не выполняются.
Ни одной страной.
srk2658lu 21 августа 2018 | 12:28
ЭХО Москвы не понимает, что Лабытнанги это не Москва....