Корреспондент «Эха Москвы» столкнулся с проблемами при съемке рядом с колонией, где отбывает наказание Сенцов

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин столкнулся с проблемами при видеосъемке рядом с ИК-8 «Белый медведь» в Лабытнанги, где отбывает наказание осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он сообщил в эфире «Эха Москвы».

А.Нарышкин отметил, что в колонию как корреспондент не попал. «Мы направляли официальную просьбу об интервью с руководством колонии и самим Сенцовым, но получили отказы», — уточнил он.

По словам А.Нарышкина, в связи с этим он хотел снять видео для небольшого сюжета – в частности, забор колонии с вышками и символ колонии – белого медведя, который находится у КПП. «Но как только я вышел из такси, ко мне подошли в общей сложности 6 представителей колонии. Они ссылались на законодательство, на нарушение административного кодекса, потому что я снимал режимный объект. Хотя там забор, и ничего не видно», — рассказал корреспондент.



А.Нарышкин отметил, что представители колонии собирались вызвать полицию и настойчиво предлагали ему пройти на территорию исправительного учреждения. Тогда он пообещал удалить видео, однако ему не поверили. «Сказали, что у меня американская техника, и наверняка видео отправилось на облачное хранилище. Через некоторое время все же вышел замначальника колонии, посмотрел мои документы, журналистское удостоверение, спросил, когда я прилетел, где остановился и когда улетаю. В итоге ситуацию удалось разрешить без полиции», — заключил корреспондент.



Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил бессрочную головку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые удерживаются в России по политическим мотивам.