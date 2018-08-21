Сергей Шойгу: Россия и ЦАР сегодня подпишут соглашение о военном сотрудничестве
Россия и Центральноафриканская республика сегодня подпишут соглашение о военном сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на открывшемся сегодня военно-техническом форуме «Армия-2018». По словам Шойгу, в России рассматривают ЦАР в качестве перспективного партнёра на Африканском континенте.
Напомним, 31 июля этого года в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые собирались снять фильм о деятельности в этой стране российской частной военной кампании известной, как ЧВК «Вагнер».
Комментарии65
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
norgemann 21 августа 2018 | 12:01
Ну теперь путинские войска будут находиться в ЦАР на законном основании.
vlad_sabbath 21 августа 2018 | 12:08
norgemann: Теперь граждане РФ будут гибнуть в ЦАРе на законных основаниях.
srk2658lu 21 августа 2018 | 12:05
В ЦАР Убиты граждане Расеи, а мы с ними подписываем соглашение о сотрудничестве.
Да здравствует король!
grazschdanin 21 августа 2018 | 12:06
Так вот к чему были сакральные жертвы либералов.
serjio99 21 августа 2018 | 12:08
Третий фронт, который открыла возрождающаяся Россия - центральноафриканский.
benin_papa__ 21 августа 2018 | 12:09
История Сомали ничему не учит недостроителей коммунизма.
Впрочем, чем больше вложений в дикие папуасии, тем меньше хавчика в кормушке советского народа.
И это хорошо.
Опять же, куда лучше отправлять перманентно кипящих "разумом возмущенным" в Африку, чем в Лугандонию.
sab171 21 августа 2018 | 12:10
Пенсионеры, это для вас Шойгу вещал, приготовьте долю малую для ЦАР и знайте если что у вас есть форпост в Африке.
cromwel 21 августа 2018 | 12:15
Готовьте граждане карманы. Сейячс ваши денюжки побегут в ЦАР. Это наши новые друзья. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
oleg_kievlyanin 21 августа 2018 | 12:26
Партнёрство скрепленное кровью.
oleg_kievlyanin 21 августа 2018 | 12:28
Интересно, кем он себя возомнил, Монтгомери или Роммелем?