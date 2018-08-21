Сергей Шойгу: Россия и ЦАР сегодня подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская республика сегодня подпишут соглашение о военном сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на открывшемся сегодня военно-техническом форуме «Армия-2018». По словам Шойгу, в России рассматривают ЦАР в качестве перспективного партнёра на Африканском континенте.

Напомним, 31 июля этого года в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые собирались снять фильм о деятельности в этой стране российской частной военной кампании известной, как ЧВК «Вагнер».