Z Архив новостей новости
5 3 6 302
11:05, 21 августа 2018

Талибы атаковали президентский дворец в Кабуле

Кроме того, боевики исламского движения захватили несколько автобусов с заложниками.

Несколько ракет были выпущены по президентскому дворцу в Кабуле во время выступления главы государства Ашрафа Гани. Об этом сообщает местный новостной канал TOLOnews. Одна из ракет упала на территории дворца, а вторая – поблизости от комплекса НАТО и американского посольства в Кабуле. По данным Associated Press, при атаках никто не пострадал.
Кроме того, накануне боевики «Талибана» захватили три автобуса с заложниками в северной провинции Кундуз. В них находились около 200 человек, направлявшихся в Кабул на праздник Курбан-Байрам. Властям удалось быстро освободить около 150 человек, об освобождении остальных ведутся переговоры. Представители «Талибана» заявили, что оставят в плену афганских военнослужащих, которые были среди пассажиров автобусов.

На днях власти Афганистана предложили талибам заключить трехмесячное перемирие, но боевики террористического движения ответили отказом.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

abborigen 21 августа 2018 | 11:17

Идиотизм. Воюют с соотечественниками и единоверцами, вместо того, чтоб бороться с оккупантами.

polsan 21 августа 2018 | 11:32

abborigen: Афганистан - страна, охваченная войной и нестабильностью на протяжении 40 лет - война, как образ жизни!

Слишком много денег всё это стоит и у талибана эти деньги есть, вот в чём весь фокус ))

Военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся США в $45 млрд.
Эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере $13 млрд, расходы на афганских военных — $5 млрд, а также $780 млн на экономическую помощь и логистические нужды,

mico_emillya9090 21 августа 2018 | 11:31

Перемирие так быстро закончилось?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8443 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 279 6 32272 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 77 6 5063 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 191 6 18879 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 159 6 16019 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7803 20.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 142 6 15322 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11623 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8530 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11956 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5901 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32327 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6557 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Microsoft заявил о новых хакерских атаках ГРУ против США Без всякого преувеличения, и Hudson, и IRI являются главными занозами для Кремля…

5 48 6 7062 10:59
Kсша, рф, хакеры, политика, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26664 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 37 6 5768 20.08

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 16 6 65741
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 122210 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 6661 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 26 6 505609 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87672 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3622780

Сегодня в эфире