Талибы атаковали президентский дворец в Кабуле

Кроме того, боевики исламского движения захватили несколько автобусов с заложниками.

Несколько ракет были выпущены по президентскому дворцу в Кабуле во время выступления главы государства Ашрафа Гани. Об этом сообщает местный новостной канал TOLOnews. Одна из ракет упала на территории дворца, а вторая – поблизости от комплекса НАТО и американского посольства в Кабуле. По данным Associated Press, при атаках никто не пострадал.

Кроме того, накануне боевики «Талибана» захватили три автобуса с заложниками в северной провинции Кундуз. В них находились около 200 человек, направлявшихся в Кабул на праздник Курбан-Байрам. Властям удалось быстро освободить около 150 человек, об освобождении остальных ведутся переговоры. Представители «Талибана» заявили, что оставят в плену афганских военнослужащих, которые были среди пассажиров автобусов.

На днях власти Афганистана предложили талибам заключить трехмесячное перемирие, но боевики террористического движения ответили отказом.