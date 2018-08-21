Талибы атаковали президентский дворец в Кабуле
Кроме того, боевики исламского движения захватили несколько автобусов с заложниками.
Несколько ракет были выпущены по президентскому дворцу в Кабуле во время выступления главы государства Ашрафа Гани. Об этом сообщает местный новостной канал TOLOnews. Одна из ракет упала на территории дворца, а вторая – поблизости от комплекса НАТО и американского посольства в Кабуле. По данным Associated Press, при атаках никто не пострадал.
Кроме того, накануне боевики «Талибана» захватили три автобуса с заложниками в северной провинции Кундуз. В них находились около 200 человек, направлявшихся в Кабул на праздник Курбан-Байрам. Властям удалось быстро освободить около 150 человек, об освобождении остальных ведутся переговоры. Представители «Талибана» заявили, что оставят в плену афганских военнослужащих, которые были среди пассажиров автобусов.
На днях власти Афганистана предложили талибам заключить трехмесячное перемирие, но боевики террористического движения ответили отказом.
Комментарии3
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abborigen 21 августа 2018 | 11:17
Идиотизм. Воюют с соотечественниками и единоверцами, вместо того, чтоб бороться с оккупантами.
polsan 21 августа 2018 | 11:32
abborigen: Афганистан - страна, охваченная войной и нестабильностью на протяжении 40 лет - война, как образ жизни!
Слишком много денег всё это стоит и у талибана эти деньги есть, вот в чём весь фокус ))
Военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся США в $45 млрд.
Эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере $13 млрд, расходы на афганских военных — $5 млрд, а также $780 млн на экономическую помощь и логистические нужды,
mico_emillya9090 21 августа 2018 | 11:31
Перемирие так быстро закончилось?