Microsoft: Компания помешала хакерам, связанным с правительством России, совершить атаку на американских избирателей

Компания Microsoft сообщила, что помешала хакерам, связанным с правительством России, совершить атаку на американских избирателей в преддверии промежуточных выборов в США. Злоумышленники создавали поддельные веб-страницы, которые имитировали сайты одного из сервисов Microsoft и двух консервативных американских организаций. Ещё три страницы выглядели, как сайты, принадлежащие сенату США, отмечает издание «Медуза».

Президент Microsoft Бред Смит подчеркнул, что у компании нет сомнений, кто стоит за этими атаками. По данным корпорации, атаки хакеров из этой группировки за последние 2 года были отбиты 12 раз.