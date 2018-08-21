Microsoft: Компания помешала хакерам, связанным с правительством России, совершить атаку на американских избирателей
Компания Microsoft сообщила, что помешала хакерам, связанным с правительством России, совершить атаку на американских избирателей в преддверии промежуточных выборов в США. Злоумышленники создавали поддельные веб-страницы, которые имитировали сайты одного из сервисов Microsoft и двух консервативных американских организаций. Ещё три страницы выглядели, как сайты, принадлежащие сенату США, отмечает издание «Медуза».
Президент Microsoft Бред Смит подчеркнул, что у компании нет сомнений, кто стоит за этими атаками. По данным корпорации, атаки хакеров из этой группировки за последние 2 года были отбиты 12 раз.
Комментарии16
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danko1 21 августа 2018 | 11:11
Неадекват Путин просит новые санкции.
Лично для себя и своей "семьи".
alex_0049 21 августа 2018 | 11:27
danko1:
..неадекваты сидят и ничего не делают.....................
..а не хакерят сейчас только недоразвитые...............
..так что к развитию, ...., ..вам к развитию тянуться надо.............
..и не задавайте лишних вопросов.......
..я не врач.........., ..и вам не помогу...........
..тодько врачи могут помочь тем кто лечиться не желает.............
nanarovsky 21 августа 2018 | 11:36
danko1: Проста путен хочет взламать мосх американцев шоб голосовали за него. Надеюсь Галя его накажет... там....
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 11:13
Видимо, Нашего Неадеквата исправит только полная изоляция!
ematveev 21 августа 2018 | 11:14
Странно.
Сомнений нет, но и доказательств тоже нет.
И странно, что Майкрософт только сейчас сообщила. Они выпускают новый продукт и надо поднять немножко информационного шума вокруг своего имени?
fig_vvam 21 августа 2018 | 11:37
ematveev: Компания Microsoft заявила, что в конце минувшей недели ее подразделением по борьбе с цифровыми преступлениями (DCU) была предотвращена кибератака, за которой стоит группа хакеров, связанная с правительством РФ. Об этом сообщает Reuters.
По данным Microsoft, группа Strontium, известная также как Fancy Bear или APT2, создала, как минимум, шесть фальшивых доменов, имитирующих сайты института Хадсона, Международного республиканского института, Office 365 и три сайта Сената США.
"Мы обеспокоены тем, что эти и другие попытки кибератак представляют угрозу безопасности различных групп, связанных с обеими американскими политическими партиями в преддверии выборов 2018 года", - заявило руководство Microsoft.
Так что доказательство есть и они неоспоримы.
Попались еще раз.
дураки, потому что.
Ловятся на раз и оставляют отпечатки.
А вот за это и за то, что целуешь горячо.
А потом, когда им надирают жопу, орут "За что?".
sg97 21 августа 2018 | 11:57
fig_vvam:
Ты считаешь что если ты еще раз пересказал этьот бред, попутно перечислив сайты, то это и есть "доказателства"? Да ты еще более тупой чем кажешься, щенок..
timwlad87 21 августа 2018 | 11:29
Ха,ха,ха,
Сам ,Microsoft уличен в слежках и пиратских действиях и потому чтобы не платить огромадные штрафы стал Microsoft холуем обслуживающий политические спекуляции типа гебельского пропагадисткого аппарата на службе западной политической ситемы.
Тое самое произошло со всеми западными СМИ ,рейтинговыми агенствами и социальными инститтами как и прочими якобы правозащными шарагами ,так это банальные протестанские секты в наемниках у капитала, как это было и с гитлером и его сторонниками.
Так что фашизм тут не причем,причем протестанские секты нацистов обьедененные в ' охоту на ведьм 'на коголибо.
Всгда дружат против кого то чтобц пожится на пиратском мародерстве и убийствах.
Для это им надобны вожди чтобы потом егообвинить о всем и слить на сьедение толпы,а нажившиеся на убийствах и мародерстве чистенькими остатся.
Как бляди в Чехии и Украине с Израилем поганых ублюдочнлм сброде иуд и каинов.
kottigr1 21 августа 2018 | 11:36
timwlad87: Сам ,Microsoft уличен...
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Чо тогда торчишь в интернете ЦРУ и пользуешься услугами американских компаний ? Вали на "Чебурашку" с компьютера «Корвет»..
timwlad87 21 августа 2018 | 11:41
Ну ты kottigr1: вообще дремучий махровый идиот
Кино про Штирлеца смотрел,где провокатор гестапо работал под антифашиста и втирался в доверие к пастору.
ivan444 21 августа 2018 | 11:44
timwlad87: Вот тебя - "провокатора", который работает на фсб, за километр видно.
andreyoo 21 августа 2018 | 11:33
Ну допустим поддельные страницы... допустим две консервативные организации ... допустим хакеры ...
Но как? Как они догадались, что эти хакерысвязанны с правительством России? Они там что служебные удостоверения выложили, фото, реквизиты карты Мир?
Это даже безотносительно вопроса зачем какие-то промежуточные выборы этому самому правительству России.
А вот какому-н. конкретному кандидату, чтоб потопить другого кандидата вполне.
ivan444 21 августа 2018 | 11:47
andreyoo: А на хера, простым "хакерам", в политику лезть? Они лучше по банковским счетам пройдутся. Не, "ослиные уши" Кремля снова вылезли, тут заказ АП.
andreyoo 21 августа 2018 | 11:59
ivan444: Во-первых, м.б. просто по приколу. Хакееры в 99% случаев не деньги зарабатывают, а самоутверждаются.
Во-вторых, с чего взяли, что "простые"? как вариант, один кандидат нанял хакеров мочкануть другого.
Для правительства России слишком мелкий масштаб. Это ж не президентские выборы. Ну изберут вместо Тома Джонсона Джона Томпсона
prade 21 августа 2018 | 11:46
Мало, наверное, показались прежние санкции. Вот в Кремле и напрашиваются на новые, чтобы потом праведно скулить "нас то за что?"
eduard53 21 августа 2018 | 12:06
Не перестаю дивиться этим странным пиндосам, ей-Богу!
Кому ж ещё кремлядские жулики-хакеры должны гадить? Не чурцирку же ...