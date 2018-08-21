26 человек отравились в Подмосковье, один скончался
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. О том, что стало причиной отравления в городе Котельники, пока неизвестно. 23 человека госпитализированы в Люберецкую районную больницу, двое пострадавших от госпитализации отказались.
Комментарии13
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ostapbey 21 августа 2018 | 11:11
Боярышник второй категории качества..
Не успел Росмедсанподзор нарисовать череп. С костями даже..
meteor1908 21 августа 2018 | 11:20
ostapbey: неее, это была осетрина второй свежести.
vladimirgornitsky 21 августа 2018 | 11:22
ostapbey:
Вообще-то речь идет об узбекских строителях, которые вряд ли коллективно потребляют боярышник. Симптомы начались после того, как они поели на работе. И к врачу не сразу обратились. Так что речь идет не о российских алкоголиках, а о среднеазиатских гастарбайтерах, которые живут в России в скотских условиях. Впрочем, если судить по количеству пищевых отравлений, которые в России происходят с коренным населением, это коренное население тоже живет в скотских условиях.
wyara 21 августа 2018 | 11:33
vladimirgornitsky: Видимо, купили где-нибудь мясо подешевле.
perestarok 21 августа 2018 | 11:37
vladimirgornitsky: "Впрочем, если судить по количеству пищевых отравлений, которые в России происходят с коренным населением, это коренное население тоже живет в скотских условиях."
Конечно в скотских. Это население в супермаркетах пробует виноград и черешню прямо с прилавка немытыми. Но в этом, конечно, Путин виноват.
ivfn 21 августа 2018 | 11:44
vladimirgornitsky:
Род занятий
пенсионер
Место работы
не работаю
город
Израиль, Хайфа
МДА!!!!!
perestarok 21 августа 2018 | 11:34
ostapbey: "Боярышник второй категории качества.. "
Когда решил зайти на эту новость, подумал, про боярышник будет первый коммент или второй!
ostapbey 21 августа 2018 | 11:40
perestarok: значит повезло тебе сегодня??
Завтра успеешь первым на боярышник ПЕРВОЙ!!!категории качества..
(Но гроб закажи себе предварительно с глазетом. Мало ли чего там Онищенко напутает с рецептурой)
Даже.
yralez 21 августа 2018 | 11:13
Поддержали отечественного производителя и антисанкции.
choke108 21 августа 2018 | 11:16
Спаивает население путинский режим. А теперь и пенсий лишает.
tinon 21 августа 2018 | 12:31
choke108:
Не представляю, КАК можно выживать на 13 тысяч пенсии в мегаполисе!
Хотя СПб - просто большой город. Но пешком в нём жить уже не получится.
Да и на хлебе с молоком далеко не укандыбаешь...
Мало кто живёт без подработки. Но пенсионные инициативы ГД снизили эти доходы до мизера.
piter_ug 21 августа 2018 | 11:16
Строители из СНГ. Ну с ними не церемонятся - жри что дали.
Если бы чиновники, то явно просроченные скрепы.
pusin_patriot 21 августа 2018 | 11:37
Да мне сегодня другая новость по этой теме показалась новостью десятилетия. Которая будет определять качество жизни и питания ещё долго после.
Сначала немножко вводных букв и итоговое жирным.
"Бренд «Махеевъ» утратил позицию лидера на рынке майонеза, которую он занимал с 2005 года, уступив по продажам марке «Слобода» от группы «Эфко». Она известна как производитель подсолнечного и крупный импортер пальмового масла"
"В 2017 году Роспотребнадзор по итогам первого квартала назвал «Эфко» крупнейшим импортером пальмового масла: в 2015–2017 годах доля импортируемых компанией тропических масел составила 64,5%, сообщала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Роспотребнадзоре также указывали на то, что ООО «КРЦ ЭФКО-Каскад», структура «Эфко», продававшая продукцию группы, в 2014–2016 годах поставила предприятиям по переработке молока и молочных продуктов 545 т пальмового масла и 2,2 тыс. т заменителей молочного жира на его основе."
Так что. пальмовое масло победило!