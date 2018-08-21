В нескольких городах России, Украины и других стран запланированы акции солидарности с Олегом Сенцовым...

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня запланированы акции солидарности с украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Радио «Свобода». Чешские кинематографисты с сегодняшнего дня начинают цепную голодовку в поддержку Сенцова.

Корреспондент «Эха Москвы» отправился к месту заключения. Однако с работой нашего коллеги возникли некоторые проблемы. Сотрудники колонии запретили съемку режимного объекта, в том числе снаружи.

Олег Сенцов продолжает голодовку с 14 мая. Он требует освобождения всех украинских заключённых, которые удерживаются в России по политическим мотивам.