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Эксклюзив Эха 11:03, 21 августа 2018

В нескольких городах России, Украины и других стран запланированы акции солидарности с Олегом Сенцовым

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня запланированы акции солидарности с украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Радио «Свобода». Чешские кинематографисты с сегодняшнего дня начинают цепную голодовку в поддержку Сенцова.

Корреспондент «Эха Москвы» отправился к месту заключения. Однако с работой нашего коллеги возникли некоторые проблемы. Сотрудники колонии запретили съемку режимного объекта, в том числе снаружи.

Олег Сенцов продолжает голодовку с 14 мая. Он требует освобождения всех украинских заключённых, которые удерживаются в России по политическим мотивам.

Комментарии

15

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olegleon 21 августа 2018 | 11:06

по случаю установления Сенцовым рекорда голодовки? представители книги рекордов Гиннесса будут?

perestarok 21 августа 2018 | 11:10

olegleon: "по случаю установления Сенцовым рекорда голодовки? представители книги рекордов Гиннесса будут?"

Вон Савченко голодала, голодала, а показали, такая пухленькая.

patrikk_1 21 августа 2018 | 11:22

В нескольких городах России, Украины и других стран запланированы акции солидарности с Олегом Сенцовым...

Желающие поддержать Олега Сенцова со вчерашнего замариновали мясо, купили вина, водки, овощей, фруктов, днём, по дороге, купят свежеиспечённый хлеб с хрустящей корочкой и организованно поедут на загородную акцию бухать и жарить шашлыки.

malinanti 21 августа 2018 | 11:28

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня запланированы акции солидарности с украинским режиссёром Олегом Сенцовым.
Олег Сенцов продолжает голодовку с 14 мая. Он требует освобождения всех украинских заключённых, которые удерживаются в России по политическим мотивам.
********

Террорист Сенцов не голодает.
Поддерживающая терапия, супы, питательные смеси...
Разве это голодовка?
Шантаж террориста не прокатит.
Что-то я не припомню, чтобы ультиматумы и требования террористов выполнялись где-либо в какой-либо стране.

tttyyy 21 августа 2018 | 11:07

Сенцов с этой голодовкой разводит шизанутых либероидов как последних лохов, а они там на какие-то акции собираются выходить, интересно, что либерастня будут верещать, когда и через год голодовки Сенцов в камере при телевизоре и Интернете будет жив как огурчик.

perestarok 21 августа 2018 | 11:08

"В нескольких городах России, Украины и других стран запланированы акции солидарности с Олегом Сенцовым"

И кто этим дирижирует? Фамилии, адреса, явки.

fedya_111 21 августа 2018 | 11:11

Из каких соображений, сей субъект представляется "кинорежиссёром", а не балеруном или космонавтом?
БЕЗДАРНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК - ШАРЛАТАН И ТЕРРОРИСТ-ЛУЗЕР.
Будет сидеть!

cromwel 21 августа 2018 | 12:27

fedya_111: на эхо москвы требуют называть его режиссером

lion64__2 21 августа 2018 | 11:12

Уже 100 дней клоунски "голодает" свидомый террорист по кличке "режиссёр". По случаю исламитского праздника сегодня сожрёт двойную порцию сала. В разных городах демщиза и хомяки поддержат террориста, сожрав каждый по десятку тампаксов. Наиболее злобные либерасты просто обязаны засунуть в афедроны по сникерсу.

stakanoff 21 августа 2018 | 11:15

А как же Наденька? Sniff-sniff...

cosmo_ 21 августа 2018 | 11:18

Интересно кто-нибудь из этих кинематографистов смотрел ЕДИНСТВЕННЫЙ выперд Сенцова подназванием "фильм" ???

timwlad87 21 августа 2018 | 11:18

Чем больше холуев нацистов в России,Чехии,Украине и прочих странах гитлеровской коалиции передохнет,тем лучше людям жить будет.
Люди не забыли о холуях нацистов в странах третьего рейха.
Сдохните все протестанты упыры мрази помойные нацисты мародеры отбросы человества.
Пикеты нацистое отродье живодеры видетили утраивают за то что этих садистов загнобили в 1945том и в 1968 году.
Никто не забыт и ничто не забыто уроды бандеровские.

dorin1987 21 августа 2018 | 11:54

За километр видны разнарядки ольгино - какие темы приказано трольчатине замыливать, какие - нет. Крепко достается царьку РФ за судилище над Сенцовым, видимо, если каждый раз в новости о нем сбегается целое ольгинское кодло :)

uryden 21 августа 2018 | 11:56

Вчера вот отрубили голову правозащитнице Эшре Аль-Хамгам.
И думаете, это кого-то из цивилизованных и неполживых заинтересовало?
Но нет, все страдают по Сенцову, который днём якобы голодает, а по ночам сало из-под шконки достаёт.

cromwel 21 августа 2018 | 12:24

Ликующие на митинге будут трясти оздоравливающими клизмами.

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