«Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа» и Первый канал сняли с главной страницы Яндекса свои онлайн трансляции
Крупнейшие российские медиа-холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиа-группа», а также Первый канал сняли с главной страницы Яндекса онлайн трансляции своих телеканалов. Они готовы вернуть их обратно, только если Яндекс уберёт пиратский контент из поисковой выдачи.
Правообладатели, как пишет газета «КоммерсантЪ», и ранее неоднократно упрекали Яндекс за недостаточно активную, по их мнению, борьбу с пиратами. Компания на это отвечает, что работает по закону, а у правообладателей есть беспрецедентные возможности по блокировке нелегальных сайтов и их зеркал.
Комментарии4
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serge_ivanoff 21 августа 2018 | 10:41
"Крупнейшие медиа-холдинги России" - скорее крупнейшие инфо-помойки, Яндекс держись!
stakanoff 21 августа 2018 | 10:57
serge_ivanoff: "Газпром-медиа" это и "Эхо Москвы". И что ты делаешь на этой "инфо-помойке"? Хахахаха!
nicar 21 августа 2018 | 10:52
Кто их смотрит, кому они нужны))))
yralez 21 августа 2018 | 11:01
Яндекс очистился от говнища......а я его с компа убрал.
Поторопился ?