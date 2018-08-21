В Госдуме сегодня пройдут парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста

Помимо депутатов в них примут участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счётной палаты.

Напомним, дума уже приняла в первом чтении законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.