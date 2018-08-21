В Госдуме сегодня пройдут парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста
Помимо депутатов в них примут участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счётной палаты.
Напомним, дума уже приняла в первом чтении законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии3
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tvitov66 21 августа 2018 | 10:34
Так у нас ещё и парламент имеется? Не знал ...
danko1 21 августа 2018 | 10:38
tvitov66: Неадекват Путин тоже не знал, что прежде чем принимать майские указы, он должен был определить резервы за счет чего их выполнять, и подумать о реальном развитии экономики.
А теперь "повышение" жизненного уровня народа будут обеспечивать за счет его обнищания введением НДС и более поздним выходом на пенсию.
proxxit 21 августа 2018 | 10:58
danko1:
Чему удивляться?
Собственно , именно за это, с 600 тысячами $ черного нала на сумочке, отмазанными продажным ельцинским судом, сдохла, твоя подельница, жирная воровайка Старовойтова...