Российское посольство не пострадало при ракетном обстреле центра Кабула
Об этом агентству РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства. Ранее сообщалось, что талибы выпустили несколько ракет по дипломатическому кварталу, а также президентскому дворцу. Это произошло во время выступления главы государства по случаю празднования Курбан-Байрама. Судя по всему, президент не пострадал. Он заявил, что ракетный удар своей цели не достиг.
Комментарии1
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wargen 21 августа 2018 | 10:37
Ну понятно, по свои то они стрелять не будут, налаживай потом новые контакты поставок - хлопотно.