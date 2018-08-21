Российское посольство не пострадало при ракетном обстреле центра Кабула

Об этом агентству РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства. Ранее сообщалось, что талибы выпустили несколько ракет по дипломатическому кварталу, а также президентскому дворцу. Это произошло во время выступления главы государства по случаю празднования Курбан-Байрама. Судя по всему, президент не пострадал. Он заявил, что ракетный удар своей цели не достиг.