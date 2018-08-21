Тысячи человек собрались сегодня на молитву в московской Соборной мечети
Мусульмане празднуют сегодня Курбан-байрам. Глава совета муфтиев и духовного Управления мусульман России Равиль Гайнутдин, обращаясь к верующим, призвал заботиться не только о себе и близких, но и тех, кто живёт рядом.
Праздник в Москве помимо пяти действующих мечетей отметят на трёх дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке Сокольники.
Комментарии5
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platonnekafrin 21 августа 2018 | 10:20
Хочется сказать чего-нибудь хорошего и доброго, но могут посадить за экстремизм.
rom8883 21 августа 2018 | 10:29
МОСКВИЧИ празднуют курган байрам.
sergey2010 21 августа 2018 | 10:32
человек с плакатом - мешает проходу граждан, и его сразу задерживают, а сотни человек перекрывающих улицу, конечно же не мешают ни гражданам, ни автомобилистам. Хорошо хоть баранов на улице пока не режут.
dictvena 21 августа 2018 | 10:53
sergey2010: Сергей, а когда крестный ход перекрывает улицу?
dictvena 21 августа 2018 | 10:56
Ну, нормально! Мусульмане же граждане РФ.