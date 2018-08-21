В столице Афганистана Кабуле талибы обстреляли ракетами президентский дворец
Это произошло во время церемонии в честь праздника Курбан-Байрам с участием президента Афганистана. Глава государства заявил, что атака своих целей не достигла.
Обстрелу также подвергся дипломатический квартал, где расположены посольства зарубежных государств.
Reuters сообщает, что боевики напали на автобусы, которые направлялись на праздник и захватили в заложники около 200 человек.
Комментарии3
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polsan 21 августа 2018 | 10:18
Этому не будет конца, хотя ведь только вчера заявляли о достигнутом перемирии на праздничные дни... Война будет продолжаться до тех пор, пока будут продавать туда оружие и боеприпасы.
yvgeniy 21 августа 2018 | 10:20
Вот результат пребывания америкосов в течении 15 лет.
rom8883 21 августа 2018 | 10:31
А вот ТАЛИБЫ, мусульмане, мешают праздновать курган байрам.