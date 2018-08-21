В столице Афганистана Кабуле талибы обстреляли ракетами президентский дворец

Это произошло во время церемонии в честь праздника Курбан-Байрам с участием президента Афганистана. Глава государства заявил, что атака своих целей не достигла.

Обстрелу также подвергся дипломатический квартал, где расположены посольства зарубежных государств.

Reuters сообщает, что боевики напали на автобусы, которые направлялись на праздник и захватили в заложники около 200 человек.