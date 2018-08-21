Пострадавший от отравления в британском Эймсбери Чарльз Роули вновь госпитализирован

Его брат сообщил, что у Роули возникли проблемы со зрением.

Чарльз Роули спустя всего месяц после того, как его выписали из отделения интенсивной терапии, снова оказался в больнице. По словам его брата, у Роули в последнее время все начало расплываться перед глазами, он практически ничего не видел. Связано ли это с отравлением, неизвестно, сообщает The Guardian. При этом в госпитале города Солсбери журналистам сообщили, что сейчас никто из пациентов не проходит лечение «от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ».

Напомню, что Чарльза Роули и его подругу Дон Стерджес госпитализировали в критическом состоянии в конце июня. Как полагают в Скотланд-Ярде, они пострадали от «Новичка» — того же вещества, которое стало причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери несколькими месяцами ранее. В начале июля стало известно, что Стерджес скончалась, а Роули пришел в сознание, позже его выписали из больницы.

Напомним, что власти Великобритании считают Россию причастной к покушению на Скрипалей. Москва все обвинения отвергает.