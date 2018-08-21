Служба федеральных маршалов США объявила награду за информацию, способствующую задержанию Шона-Ричарда Кристи

Служба федеральных маршалов США объявила награду в 20 тысяч долларов за информацию, которая способствовала бы задержанию 27-летнего Шона-Ричарда Кристи, который заявил в Фейсбуке о намерении застрелить президента Дональда Трампа. Кроме того, Кристи разместил в соцсети запись с угрозами в адрес прокурора местного округа Джона Морганелли. По сообщениям полиции, мужчина в последний раз был замечен в минувшие выходные в городе Камберленд за рулём угнанного автомобиля.

Кристи разыскивается и по ряду других обвинения, включая ограбления и нарушение режима условного освобождения.