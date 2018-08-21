Служба федеральных маршалов США объявила награду за информацию, способствующую задержанию Шона-Ричарда Кристи
Служба федеральных маршалов США объявила награду в 20 тысяч долларов за информацию, которая способствовала бы задержанию 27-летнего Шона-Ричарда Кристи, который заявил в Фейсбуке о намерении застрелить президента Дональда Трампа. Кроме того, Кристи разместил в соцсети запись с угрозами в адрес прокурора местного округа Джона Морганелли. По сообщениям полиции, мужчина в последний раз был замечен в минувшие выходные в городе Камберленд за рулём угнанного автомобиля.
Кристи разыскивается и по ряду других обвинения, включая ограбления и нарушение режима условного освобождения.
Комментарии4
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alexsokol777 21 августа 2018 | 10:08
Шо за маршалы?
А где АНБ, ФБР, федеральная полиция, шерифы и националтная гвардия ???
А так да, слышали, что полицейский на душу в США меньше, чем в России.
Верим
sg97 21 августа 2018 | 10:12
Имею желание убить Трампа, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но ни имею желаия. Есть кто-нибудь кто может убить Трампа и ему нужна коза?
ematveev 21 августа 2018 | 10:22
sg97:
В США вы бы уже сидели за такой комментарий.
Доказано неоднократно многими сидящими.
ematveev 21 августа 2018 | 10:29
Я просто оставлю это здесь.
Взято из темы про то, что МВД хочет платить информаторам.
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vincenttt
21 августа 2018 | 10:08
Вот так путинские мусорилы пополняют стадо своих стукачей...
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piter_ug
21 августа 2018 | 10:14
В перечень профессий будет внесена профессия - стукач?
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lager23
21 августа 2018 | 10:18
Гениально!
Берёшь стукача, инструктируешь с санкции руководства по своему ДОР (дело оперативной разработки) и ходатайствуешь о вознаграждении перед вышестоящим начальником, при "распиле" себе в карман 30%, 10% стукачу, остальное начальству.
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vezdehod
21 августа 2018 | 08:39
Стучать везде. стучать всегда - вот лозунг ФСБ и Минюста. Стучи холоп и тебе "воздастся".
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croaker
21 августа 2018 | 08:20
Превратим Россию в страну стукачей! Больше стукачей - скрепшей государство!
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wrongway1
21 августа 2018 | 08:22
издавна повелось на руси стукачество...
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vilingrad
21 августа 2018 | 08:25
"лучше стучать, чем перестукиваться".
Верной дорогой родителей идете, россияне!
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Думаю, можно не продолжать.
О двойной морали братьев-либерастов все и так понятно.
И, кстати:
ЭХО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! НЕЛЬЗЯ В ОДИН ДЕНЬ ДАВАТЬ ТАКИЕ НОВОСТИ!
ВИДИШЬ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ...