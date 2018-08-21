МВД будет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений
В ведомстве считают, что эта инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.
Информаторы МВД смогут получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ». До сих пор такая практика никак не была регламентирована. Согласно разработанной схеме, для того, чтобы запросить помощь населения в раскрытии преступления, полицейские должны будут обратиться в департамент МВД по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий. В случае одобрения заявки информацию с указанием суммы вознаграждения разместят в СМИ и на сайте МВД. Чем больше сумма, тем на более высоком уровне ее придется согласовывать, а решение о выплатах за особо важную информацию будет принимать лично глава ведомства Владимир Колокольцев. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке.
Система выплат начнет действовать после официального опубликования на сервере органов госвласти. Когда это произойдет, не сообщается.
Комментарии23
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mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 10:04
Что-то подсказывает, что мильтоны заберут себе бОльшую часть суммы (если не всю), полагающейся стукачу.
tvitov66 21 августа 2018 | 10:20
mikhail_spb_: но согласитесь, что стучать за деньги намного выгоднее, эффективнее и главное ГРОМЧЕ чем стучать по зову сердца
danko1 21 августа 2018 | 10:21
mikhail_spb_: Боюсь, что деньги будут в основном направлены стукачам за поиск "преступников" в интернете, выискивающих экстремизм в картинках и анекдотах, а не за реальное содействие в помощи нахождения настоящих преступников.
tvitov66 21 августа 2018 | 10:32
danko1: "Стучать всегда, стучать везде! Стучать - до дней последних- донца! Стучать, и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!"(с)
platonnekafrin 21 августа 2018 | 10:05
Народ платит полиции, полиция платит народу. По-моему, кто-то здесь лишний...
tvitov66 21 августа 2018 | 10:27
platonnekafrin: лишняя в этой схеме налоговая инспекция, ибо не сказано что за сию благодать надобно отдать 13% подоходного и десятину в церкву
vincenttt 21 августа 2018 | 10:08
Вот так путинские мусорилы пополняют стадо своих стукачей... А российскому народонаселению это всё и близко и тем более за деньги очень даже приятно приятно!.. Иначе кто написал четыре миллиона доносов при грузинском маньяке..
wrk 21 августа 2018 | 11:01
vincenttt: ваша воровская власть давно канула в лету.
А недовыловленные урки остались. Чем быстрее вас всех переловят, тем лучше.
venmud 21 августа 2018 | 10:10
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Прочитал, воодушевился и побежал поднимать страну еще выше.
seva1223 21 августа 2018 | 10:11
Надо отдавать квартиру врага России лицу его разоблачившему. Доказано НКВД СССР на сотнях тысяч примеров.
piter_ug 21 августа 2018 | 10:14
В перечень профессий будет внесена профессия - стукач?
good_warrior 21 августа 2018 | 10:20
piter_ug:
Из твоих речей можно сделать вывод что всё США состоит из стукачей!
tvitov66 21 августа 2018 | 10:29
good_warrior: а в США есть такая профессия? Где в его речах ваще про США? Хотя хорошо что не про хохлов... это уже прогресс!
dorin1987 21 августа 2018 | 10:41
_: /вывод что всё США / - "А-вот-они", "А-вот-у-них", "а-вот-у-пиндосов" - единственное, что могут ответить великие ымперцы РФ, как только речь касается мерзости их т.н. ымперии... Это величие такое - неспособность ответить за свою ымперию?
poluputing 21 августа 2018 | 10:54
good_warrior: о , сколько преступлений чудных раскроют тёщи и зятья. Семейный подряд откроете, всё в дом.
lager23 21 августа 2018 | 10:18
Гениально!
Берёшь стукача, инструктируешь с санкции руководства по своему ДОР (дело оперативной разработки) и ходатайствуешь о вознаграждении перед вышестоящим начальником, при "распиле" себе в карман 30%, 10% стукачу, остальное начальству.... нельзя забывать о "десятине"!
volkov_25 21 августа 2018 | 10:18
Сколько теперь врагов пролетариата уедут зону топтать.
paulik69 21 августа 2018 | 10:30
А квартиры, квартиры зэков стукачам отдавать — это ценное сталинское ноухау забыли, что ли?
nf5096004 21 августа 2018 | 10:35
По старой дорожке идут полицейские. Все ближе и ближе мы подходим к 37-му. А ведь будут доносить, и при этом считать себя борцами со злом.
natalia2108 21 августа 2018 | 10:39
Ну, видимо этот, который сфабриковал и сдал "Новое величие" мало получил дензнаков.
poluputing 21 августа 2018 | 10:49
о , сколько преступлений чудных раскроют тёщи и зятья
kablukov 21 августа 2018 | 10:56
Это прекрасно.
ss2020 21 августа 2018 | 11:00
ОПЯТЬ пукинские УПЫРИ достали УСАТЫЙ НАФТАЛИН!)))