МВД будет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений

В ведомстве считают, что эта инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.

Информаторы МВД смогут получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ». До сих пор такая практика никак не была регламентирована. Согласно разработанной схеме, для того, чтобы запросить помощь населения в раскрытии преступления, полицейские должны будут обратиться в департамент МВД по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий. В случае одобрения заявки информацию с указанием суммы вознаграждения разместят в СМИ и на сайте МВД. Чем больше сумма, тем на более высоком уровне ее придется согласовывать, а решение о выплатах за особо важную информацию будет принимать лично глава ведомства Владимир Колокольцев. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке.

Система выплат начнет действовать после официального опубликования на сервере органов госвласти. Когда это произойдет, не сообщается.