"Большинство американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией" ///

Таковы результате опроса общественного мнения, проведённого компанией «Гэллап». За улучшение отношений выступили 58% респондентов, 36% хотели бы продления жёсткого дипломатического и экономического курса. Интересно, что при этом 75% опрошенных уверены в причастности Москвы к вмешательству в президентские выборы.