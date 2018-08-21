Большинство американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией
Таковы результате опроса общественного мнения, проведённого компанией «Гэллап». За улучшение отношений выступили 58% респондентов, 36% хотели бы продления жёсткого дипломатического и экономического курса. Интересно, что при этом 75% опрошенных уверены в причастности Москвы к вмешательству в президентские выборы.
Комментарии11
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spitac 21 августа 2018 | 09:45
Интересно, каково мнение об этом российских телезрителей
vilingrad 21 августа 2018 | 09:46
Марго достает из широких штанин... звездно- полосатый флаг!
ОнЕ за дружбу с нами, армянка...тьфу, русскими!!!
Если бы тетки всей Земли...
basel812 21 августа 2018 | 09:50
Однажды американцы уже выступали за улучшение отношений с третьим рейхом и
за невмешательство в европейские дела. Потом пришлось в Нормандии высаживаться.
proxxit 21 августа 2018 | 10:18
basel812:
Смешно дрочишь на пендосню, на побегушках помогавших дедушке Сталину мочить ваших...
sg97 21 августа 2018 | 10:26
basel812:
Ну так они третий рейх своими руками и создали. Гитлер пришел к власти на американское золото. потом сша сделали все возможное, чтобы вступить в ненужную им войну. Хотя как ненужная? От альма матер остался жалкий остров, мировую валюту печатают у себя, единственные у кого промышленность только развивалась во время войны.. Кули так не воевать чужими руками?
testmeter 21 августа 2018 | 09:56
"Большинство американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией" ///
Так в чём вопрос? Поклонитесь в ножки Путину, признайте Вяликий Российский Народ самым главным и нипабидимым, сделайте русский язык государственным, перестаньте линчевать русскоязычных негров в трусиках, отдайте взад Аляску, Калифорнию, ну и Флориду до кучи... Ну да, и главное - перестаньте, наконец, срать в наших подъездах!
staglla 21 августа 2018 | 10:41
testmeter: А зачем вы пишете вот так "вяликий" и "нипабидимым"?
В этом есть какой-то смысл? Это что-то должно подчеркнуть?
vladimirgornitsky 21 августа 2018 | 09:58
Естественно, нормальные люди хотят, чтобы у их страны были хорошие отношения с другими странами.
Это только в странах, где общество нездорово, могут быть популярны лозунги вроде "Можем повторить" и с жкрана грозят превратить другие страны в радиоактивный пепел.
timwlad86 21 августа 2018 | 09:59
Большинство американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией
Таковы результате опроса общественного мнения, проведённого компанией «Гэллап». За улучшение отношений выступили 58% респондентов, 36% хотели бы продления жёсткого дипломатического и экономического курса. Интересно, что при этом 75% опрошенных уверены в причастности Москвы к вмешательству в президентские выборы.
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Ну вообще то американцы как и израильтяне высказали типичное протестантское мнение за организацию травли и "охоты на ведьм" как основу в социальных отношениях.
Для протестантов и протестантских стран типа США и Израиля и российской интеллигенции которая сплошь из протестантов это норма устраивать травлю и "охоту на ведьм" как религиозная установка в борьбе за сытость своего пуза.
И потому и съехала крыша у протестантов и все обозначения изменили своё значение так как травлю и "охоту на ведьм" и убийства при дележе награбленного ради сытости только своего пуза прикрыли благими намерениями .
Так что 78% американцев это подтвердили сказав что обязательно существует вмешательство в чужой выбор.
А в Израиле в пали депрессию и обвинили Россию во всех грехах,так как в России валом валят в кино с актёром которого затравили в США и на премьере собрали 178 долларов.
Протестантам нужна зомбированная толпа.Об этом на эхо Москвы все либералы протестанты отметились от господина Ясина до господина Быкова.
ostapbey 21 августа 2018 | 10:58
gluhoy2250: ???
Деточка, да у тебя словесный понос! Срочно к доктору. Пред тем как отправлять, попытайся сам понять, что на поносил! ..
Даже.
ostapbey 21 августа 2018 | 11:02
timwlad86: ......".... потому и съехала крыша у протестантов и все обозначения изменили своё значение так как травлю и "охоту на ведьм" и убийства при дележе награбленного ради сытости только своего пуза прикрыл....,"
.
И против кого, ты мил челове, ты сегодня протестуешь??
Против кого, и за кого, ты отмечаешься своими выделениями даже??