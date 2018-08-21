Тысячи человек собрались сегодня на молитву в московской Соборной мечети
Мусульмане празднуют сегодня Курбан-байрам. Глава совета муфтиев и духовного Управления мусульман России Равиль Гайнутдин, обращаясь к верующим, призвал заботиться не только о себе и близких, но и тех, кто живёт рядом.
Праздник в Москве помимо пяти действующих мечетей отметят на трёх дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке Сокольники.
Комментарии5
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vinidbi 21 августа 2018 | 09:38
Пропала страна, если держит на своем хребте столько бездельников!!!
petrovich_spb 21 августа 2018 | 09:49
Поздравляю. Извините, мусульмане, не хотел портить Вам праздник. Хочу напомнить россиянам. Сегодня 50 лет с того дня, когда танки Советской Армии вошли в Прагу.
На "медузе" потрясающая подборка фотографий Йозефа Куделки.
nikolashin2017 21 августа 2018 | 09:59
маршруток нет почти совсем:
отмечать байрам придется всем...
ly4_sveta 21 августа 2018 | 10:00
Пусть молятся за хороший исход
пенсионной реформы, которую в
Кремле призвали не называть вслух
реформой.
olgachernova1973 21 августа 2018 | 10:49
Своих губим, чужих любим.