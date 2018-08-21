Тысячи человек собрались сегодня на молитву в московской Соборной мечети

Мусульмане празднуют сегодня Курбан-байрам. Глава совета муфтиев и духовного Управления мусульман России Равиль Гайнутдин, обращаясь к верующим, призвал заботиться не только о себе и близких, но и тех, кто живёт рядом.

Праздник в Москве помимо пяти действующих мечетей отметят на трёх дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке Сокольники.