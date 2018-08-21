В Иране представлен новый истребитель собственного производства
Как сообщают местные СМИ, самолёт называется «Корсар». Он был полностью спроектирован и произведён в Иране. Истребитель способен нести бомбовую нагрузку и осуществлять бомбардировку целей.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 09:40
Всё, кранты врагам мирного исламизма!
tvitov66 21 августа 2018 | 10:11
mikhail_spb_: это ещё больше доказывает что ислам самая мирная религия
polsan 21 августа 2018 | 09:47
Бедная страна изобретает своей велосипед!
tvitov66 21 августа 2018 | 10:14
polsan: почему бедная? На душу каждого правоверного иранца они добывают и продают больше нефти, чем на каждую нашу православную душу наша богатая сверхдержава
neyexo 21 августа 2018 | 09:48
создать истребтитель без двигателя меньше полдела
100% что двигателя у него своего нет
andre_klimov 21 августа 2018 | 10:02
neyexo:
Слегка переделанный F-5. Тоже, своего рода, прогресс, ведь основной авиапарк иранских ВВС - F-4 и F-14, полученные ещё при шахе. Двигатели - китайские. Китайцы молодцы - тихой сапой делают Иран зависимым от себя. А чем расплатиться у Ирана есть - нефть, газ, минералы - всё, чем богат каспийский шельф.
rom8883 21 августа 2018 | 10:37
neyexo: Двигатель не нужен. Взлетает от фразы аллах акбар.
srk2658lu 21 августа 2018 | 09:51
Молодцы иранцы!
oleg_kievlyanin 21 августа 2018 | 10:04
Странное название для истребителя, произведенного в мусульманской стране.
К тому же, у американцев был палубный самолет Корсар, как во 2-й мировой, так и позже.
Они бы его еще Ил-2 назвали. Или Мессершмит.
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 10:05
Могли бы и у РФ закупить готовые истребители..Всё-таки, Иран для нас самый что ни есть близкий союзник из числа изгоев!
tvitov66 21 августа 2018 | 10:16
opiatnovyi63: не могли, ибо наша сверхдержава сама практически не производит новые истребители, а использует парк доставшийся по наследству