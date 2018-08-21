Житель города Эймсбери Чарльз Роули, пострадавший от отравления в конце июня, вновь госпитализирован

Как пишет газета «Гардиан» со ссылкой на брата Роули, Чарльз испытывает проблемы со зрением. В больнице Солсбери, где он ранее проходил лечение, журналистам сказали, что состояние отдельных пациентов не комментируют, но подчеркнули, что в настоящий момент никто из них не проходит лечения от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стёрджес отравились в конце июня. Женщина впоследствии скончалась. Полиция предполагает, что причиной стало нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым ранее были атакованы Сергей и Юлия Скрипаль.