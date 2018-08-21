Следствие предъявило новое обвинение по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону, который произошёл год назад

Версия об умышленном поджоге подтверждения не нашла. Установлено, что имело место короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в Следственном комитете. Обвинения в халатности предъявлено бывшему зам.главы администрации Пролетарского района города. Два сотрудника филиала ОАО «Донэнерго» обвиняются в причинении смерти по неосторожности.

В результате пожара сразу в двух районах города было уничтожено и повреждено 125 частных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб.