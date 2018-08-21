Следствие предъявило новое обвинение по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону, который произошёл год назад
Версия об умышленном поджоге подтверждения не нашла. Установлено, что имело место короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в Следственном комитете. Обвинения в халатности предъявлено бывшему зам.главы администрации Пролетарского района города. Два сотрудника филиала ОАО «Донэнерго» обвиняются в причинении смерти по неосторожности.
В результате пожара сразу в двух районах города было уничтожено и повреждено 125 частных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб.
Комментарии2
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srk2658lu 21 августа 2018 | 09:48
Сразу в двух районах города?
КЗ одновременно в двух районах в 125 домах?
Фантастика!
lgmadorskaya 21 августа 2018 | 10:07
Брехня!