На месте стихийного мемориала возле сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» установили памятный камень

Сегодня был завершён снос торгового центра. Работы по благоустройству территории планируется закончить к 1 сентября.

Напомним, в результате пожара 26 марта этого года в торговом центре погибли 60 человек. Тем временем Центральный районный суд Кемерова продлил сегодня на 3 месяца арест одному из фигурантов дела — охраннику Сергею Антюшину.