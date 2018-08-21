На месте стихийного мемориала возле сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» установили памятный камень
Сегодня был завершён снос торгового центра. Работы по благоустройству территории планируется закончить к 1 сентября.
Напомним, в результате пожара 26 марта этого года в торговом центре погибли 60 человек. Тем временем Центральный районный суд Кемерова продлил сегодня на 3 месяца арест одному из фигурантов дела — охраннику Сергею Антюшину.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 21 августа 2018 | 09:42
А теперь с проникновенной речью от "Единой России" выступит товарищ Востриков.
kottigr1 21 августа 2018 | 09:45
vasya_von_smetankin: Если установка Соловецкого камня никак не повлияла на то что в нынешней России сажают за анекдоты.. То памятник на месте "Зимней вишни" никак не повлияет на то что ТЦ продолжат гореть по всей России..
alex1890 21 августа 2018 | 10:01
Ну теперь власть сделала все, что могла. Можно перевернуть страницу.
vincenttt 21 августа 2018 | 10:11
памятный камень с изображением рыла убийцы гопника гэбистского , надеюсь..