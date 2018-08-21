Сборник лучших песен группы Eagles 1976 года стал самым продаваемым альбомом всех времён в США
. На втором месте знаменитый альбом Майкла Джексона «Триллер». Тройку замыкает ещё один диск Eagles «Отель «Калифорния».
С 2013 года американская Ассоциация звукозаписывающих компаний к продажам альбомов добавляет их прослушивание через стриминговые сервисы или скачивание отдельных песен. К проданной копии альбома приравнивается 15 тысяч прослушиваний или 10 скачанных треков.
Комментарии1
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polsan 21 августа 2018 | 09:18
Точенее этот албом сборник назвается The Eagles: The Greatest Hits 1971-75