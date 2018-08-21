Сборник лучших песен группы Eagles 1976 года стал самым продаваемым альбомом всех времён в США

. На втором месте знаменитый альбом Майкла Джексона «Триллер». Тройку замыкает ещё один диск Eagles «Отель «Калифорния».

С 2013 года американская Ассоциация звукозаписывающих компаний к продажам альбомов добавляет их прослушивание через стриминговые сервисы или скачивание отдельных песен. К проданной копии альбома приравнивается 15 тысяч прослушиваний или 10 скачанных треков.