Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит гражданский иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику

Ведомство хочет взыскать с него 800 тысяч рублей за автоаварию.

В интервью «Пятому каналу» ранее он говорил, что искренне не понимает, зачем это нужно федеральной службе охраны, учитывая давность события.

Авария произошла в октябре 2016-ого года на Кутузовском проспекте, в ней участвовало четыре автомобиля, но никто из людей не пострадал.