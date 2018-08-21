Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит гражданский иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику
Ведомство хочет взыскать с него 800 тысяч рублей за автоаварию.
В интервью «Пятому каналу» ранее он говорил, что искренне не понимает, зачем это нужно федеральной службе охраны, учитывая давность события.
Авария произошла в октябре 2016-ого года на Кутузовском проспекте, в ней участвовало четыре автомобиля, но никто из людей не пострадал.
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