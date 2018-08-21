Суд в Петербурге может прекратить дело против блогера, который публиковал политические анекдоты во  ВКонтакте

Суд в Петербурге сегодня может прекратить дело против блогера, который публиковал политические анекдоты в социальной сети Вконтакте. Такое ходатайство подала защита обвиняемого.

Судья Елена Воробьева сегодня утром объявит о своем решении. Либо назначит даты основных слушаний, либо удовлетвори ходатайство защиты блогера и гражданского активиста Эдуарда Никитина и прекратит против него дело. Адвокат Никитина, Максим Камакин\, расскзал, что в основе обвинения лежит экспертиза, которая признала шутки про цитирую «холоджные ватники» и анекдоты о бесполезности выборов экстремизмом. Теперь Никитину грозит 5 лет тюрьмы. Интересно, что признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Никитин нашли сразу три эксперта: Елена Кирюхина, Татьяна Мамаева и Резеда Салахутдинова, последняя, что любопытно получила образование по специальности «научный коммунизм».



В госдуме сейчас находится закон, котоырй предусматривает отказ от уголовного преследования за репосты в соцсетях.