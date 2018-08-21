Суд в Петербурге может прекратить дело против блогера, который публиковал политические анекдоты во ВКонтакте
Суд в Петербурге сегодня может прекратить дело против блогера, который публиковал политические анекдоты в социальной сети Вконтакте. Такое ходатайство подала защита обвиняемого.
Судья Елена Воробьева сегодня утром объявит о своем решении. Либо назначит даты основных слушаний, либо удовлетвори ходатайство защиты блогера и гражданского активиста Эдуарда Никитина и прекратит против него дело. Адвокат Никитина, Максим Камакин\, расскзал, что в основе обвинения лежит экспертиза, которая признала шутки про цитирую «холоджные ватники» и анекдоты о бесполезности выборов экстремизмом. Теперь Никитину грозит 5 лет тюрьмы. Интересно, что признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Никитин нашли сразу три эксперта: Елена Кирюхина, Татьяна Мамаева и Резеда Салахутдинова, последняя, что любопытно получила образование по специальности «научный коммунизм».
В госдуме сейчас находится закон, котоырй предусматривает отказ от уголовного преследования за репосты в соцсетях.
Комментарии5
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astet 21 августа 2018 | 09:07
Не нужно прекращать!
Каждый, кто сомневается
в величии путинского курса
построения великой России,
должен получить 15 лет без права переписки!
croaker 21 августа 2018 | 09:09
Научный коммунизм - тоже анекдот.
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 09:10
Разве можно прекратить дело, раз "научная коммунистка" Резеда Салахутдинова усмотрела в анекдотах экстремизьм?
ss2020 21 августа 2018 | 09:11
Елена Воробьева под богом ходит!)
platonnekafrin 21 августа 2018 | 09:11
Днем положили, ночью убрали. Так ушлые прорабы асфальт кладут, чтоб без работы не сиделось. Депутаты наши, видно, из таких прорабов. Сидят, работают, не выгнать, не развеселить. Пересадить разве что.