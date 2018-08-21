Парламентские слушания по законопроекту пенсионной реформы пройдут сегодня в Госдуме

Инициатива уже была принята в первом чтении.

Народное недовольство никак не поможет в решении такого сложного вопроса, как изменение пенсионного возраста, однако игнорировать необходимость дискуссии по этой теме нельзя. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На обсуждение пенсионного законопроекта было отведено два месяца, проект был направлен в регионы для сбора отзывов.