Парламентские слушания по законопроекту пенсионной реформы пройдут сегодня в Госдуме
Инициатива уже была принята в первом чтении.
Народное недовольство никак не поможет в решении такого сложного вопроса, как изменение пенсионного возраста, однако игнорировать необходимость дискуссии по этой теме нельзя. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На обсуждение пенсионного законопроекта было отведено два месяца, проект был направлен в регионы для сбора отзывов.
Комментарии9
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pro_hanov 21 августа 2018 | 09:05
"игнорировать необходимость дискуссии по этой теме нельзя. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин"
Тракторист Вася оттрахал доярку Зину на стоге сена, повернулся на бок и захрапел, дыша перегаром. "А поговорить?" - жалостливо спросила Зина.
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 09:07
Может, народонаселению нужно встать на колени, моля не принимать грабительский закончик?
y3emen1 21 августа 2018 | 09:12
mikhail_spb_: а народонаселению не фиолетово?
kottigr1 21 августа 2018 | 09:26
mikhail_spb_: Владимир Владимирович за годы своего правления смог не только модернизировать Россию до развитого феодализма, но и почти вернул рабство..
Слава гению российской современности !
ss2020 21 августа 2018 | 09:08
100 лет прошло...и опять плешивый вова и чурко-бесы!)
vezdehod 21 августа 2018 | 09:10
Все парламентские "Слушатели" будут настроены на "Кремлёвскую волну" - будут ждать оттуда условный сигнал.
henry52 21 августа 2018 | 09:14
"Внезапный" и полный одобрямс...
protoukrop 21 августа 2018 | 09:18
Сегодня пройдет заседание квалификационной коллегии судей в отношении председателя Ставропольского городского суда пойманного на уличной съемке секс-видео. Вот эта новость, так новость. Дно неумолимо приближается.
anatoliygri 21 августа 2018 | 09:30
Какие, на хрен, слушания?Эта сборище лизоблюдов слушают только своих хозяев и самих себя. 80% населения против, а они не слышат. А наше телевидение показывает счастливых бабушек... Противно, тьфу на вас, позорники..