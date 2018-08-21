Бюджет национальной программы «Цифровая экономика» может составить 1 триллион 200 миллиардов рублей

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к совещанию у российского зам.министра финансов Андрея Иванова. Большую часть этой суммы планируется потратить на создание информационной инфраструктуры, то есть, развитие сетей связи, дата-центров и внедрение платформ работы с данными.

Ранее Минкомсвязи планировало потратить на программу почти втрое больше – 3,5 триллиона рублей.