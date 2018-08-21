Департамент транспорта Москвы предлагает штрафовать водителей карпулинга за оплату услуг наличными

Об этом сегодня пишет газета «КоммерсантЪ, ссылаясь на законопроект, разработанный столичными властями.

Карпулинг – это сервис совместного использования автомобиля с компенсацией расходов водителю. В России работают такие сервисы как «Блаблакар», «Бипкар» и «Яндекс. Попутка». Документ предполагает допуск к карпулингу водителей только с национальными правами и без не погашенных или не снятых судимостей.