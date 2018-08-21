Департамент транспорта Москвы предлагает штрафовать водителей карпулинга за оплату услуг наличными
Об этом сегодня пишет газета «КоммерсантЪ, ссылаясь на законопроект, разработанный столичными властями.
Карпулинг – это сервис совместного использования автомобиля с компенсацией расходов водителю. В России работают такие сервисы как «Блаблакар», «Бипкар» и «Яндекс. Попутка». Документ предполагает допуск к карпулингу водителей только с национальными правами и без не погашенных или не снятых судимостей.
Комментарии2
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lion64__2 21 августа 2018 | 09:12
Лично я упразднил бы все эти "департаменты", а чиновников отправил бы под конвоем по матушке-России до самого Магадана. И вернул бы Моссовет, Мосгорисполком и все те учреждения, что были тогда.
starokozlovicky2gus 21 августа 2018 | 09:32
И что, эти клоуны из департамента будут везде со мной ездить, чтобы я кого-нибудь не закарпулил? Пусть платят за проезд тогда.