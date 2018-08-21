Следствие предъявило новое обвинение по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону, который произошёл год назад
Версия об умышленном поджоге подтверждения не нашла. Установлено, что имело место короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в Следственном комитете. Обвинения в халатности предъявлено бывшему зам.главы администрации Пролетарского района города.
Комментарии2
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ajsenev 21 августа 2018 | 08:53
Ну, разумеется. Кто бы сомневался...
oleg_andreevich 21 августа 2018 | 09:19
В этой стране опасно быть заместителем.