Следствие предъявило новое обвинение по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону, который произошёл год назад

Версия об умышленном поджоге подтверждения не нашла. Установлено, что имело место короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в Следственном комитете. Обвинения в халатности предъявлено бывшему зам.главы администрации Пролетарского района города.