Житель города Эймсбери Чарльз Роули, пострадавший от отравления в конце июня, вновь госпитализирован
Как пишет газета «Гардиан» со ссылкой на брата Роули, Чарльз испытывает проблемы со зрением. В больнице Солсбери, где он ранее проходил лечение, журналистам сказали, что состояние отдельных пациентов не комментируют, но подчеркнули, что в настоящий момент никто из них не проходит лечения от заболеваний, связанных с воздействием нервнопаралитических веществ.
Чарльз Роули и его подруга Дон Стёрджес отравились в конце июня. Женщина впоследствии скончалась. Полиция предполагает, что причиной стало нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым ранее были атакованы Сергей и Юлия Скрипаль.
Комментарии2
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glotov 21 августа 2018 | 08:37
Британцы, видать, для пущей интриги решили его умертвить.
oleg_andreevich 21 августа 2018 | 09:27
glotov: ага, надо было зарядить его в пушку и выстрелить - все для того, чтобы сделать шоу для русской ваты.