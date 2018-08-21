"Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России"

Об этом в своей речи сказал министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант. «Наша реакция должна быть единогласной на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они не происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма», — сказал он, выступая в Институте мира в Вашингтоне.