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08:32, 21 августа 2018

Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России

Об этом в своей речи сказал министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант. «Наша реакция должна быть единогласной на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они не происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма», — сказал он, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

Комментарии

16

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kottigr1 21 августа 2018 | 08:39

Не надо было Вовану Таврическому красть чужой Крым...

gluhoy2250 21 августа 2018 | 08:46

kottigr1: Вопли дураплясова продолжаются...

ostapbey 21 августа 2018 | 08:51

gluhoy2250: уже??
И когда это Мария Захарова только успевает..
На лабутенах!!! И в офигительных штанах даже!!

gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:16

ostapbey: Каждое чучело боится признаться, что с Украины, регистрируется Россиянином, это и есть показатель приличия!

sg97 21 августа 2018 | 08:54

gluhoy2250:
Как же ты точно обозвал Ярему Ханта!!! Да и вообще все их гребаное сраколевство.. Одни дуроплясовы и пидорасовы.. Блядский островок..

raffal 21 августа 2018 | 09:15

sg97: ....
...все их гребаное сраколевство.. Одни дуроплясовы и пидорасовы.. Блядский островок.
____________________
При населении Великобритании более, чем вдвое меньше, чем в России, её совокупный продукт почти вдвое больше всего российского. ПРичём, при минимальных природных ресурсах. Два британских университета в десятке самых лучших в мире. Остальные восемь американские. Лучший российский университет замыкает первую сотню.
Лондонская биржа ICE-Future имеет влияние на формирование (секвестр) бюджета и курс национальной валюты России, больше, чем госдума, минфин и центробанк РФ вместе взятые.
Лондон, как был, так и остался глобальным городом высшего ранга и ведущим мировым финансовым центром мира. Лондон, а не Москва.
А Вы продолжайте ругаться, другого выхода у Вас же нет; )

perestarok 21 августа 2018 | 09:22

raffal: "При населении Великобритании более, чем вдвое меньше, чем в России, её совокупный продукт почти вдвое больше всего российского. ПРичём, при минимальных природных ресурсах. Два британских университета в десятке самых лучших в мире."

Результат того, что Англия грабила весь мир три столетия.

glotov 21 августа 2018 | 08:41

Единогласной реакции даже в политбюро не было. Этот дебил призывает к круговой поруке: совместно поддерживать любую ахинею.

gluhoy2250 21 августа 2018 | 08:44

Какой то наркоман, обожрался наркотиков и село зрение, попал в больницу. А, недоносок, он же министр иностранных дел Джереми Хант, призывает Евросоюз усиленно выполнять санкции против РОССИИ! Серы и Перы деградировали и не стесняются ЭТОГО! Да..а,
мелкобритания...

ostapbey 21 августа 2018 | 08:48

gluhoy2250: а наглубинную Россию поклали болт? Как на подставку под кий.
Будут шары гонять, пока ложки не найдутся.
А крал ты или не крал, это уже значения не имеет. В приличное общество тебе ходу нет.
Даже.

gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:10

ostapbey: "В приличное общество тебе ходу нет".
С таким приличным обществом, которое сейчас на Украине, даже в поле присесть НЕВОЗМОЖНО!

ostapbey 21 августа 2018 | 09:16

gluhoy2250: так и желающих нет с тобой на одном поле присаживаться.
Отгораживаются оттебя, чтоб русский мир с духом портянок не пёр.
Даже.

blahovdav 21 августа 2018 | 08:55

gluhoy2250: Какой то наркоман, обожрался наркотиков и село зрение, попал в больницу. А, недоносок, он же министр иностранных дел Джереми Хант, призывает Евросоюз усиленно выполнять санкции против РОССИИ! Серы и Перы деградировали и не стесняются ЭТОГО! Да..а,
мелкобритания...\\\ Могу ли тогда я ответить в том же духе?? Какой то усатый скот спровоцировал адольфа алоизыча угрозой вторжения и тот начал освободительный поход против большевистской чумы???

gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:04

blahovdav: Могу ли тогда я ответить в том же духе?
Ты совсем дурак, или прикидываешься? Причем здесь адольф алоизыч и вообще, кто это!

ostapbey 21 августа 2018 | 09:19

Это немецкий друг русского Сталина.
Вопрос дележа мира на участки конвенциями не принес успеха.
Сталин хотел воровать гусей в Бесарабии.
А Гитлер ему разрешал только в Иране..
Вот и нашла коса на ось Рим Берлин Москва Токио.
Даже..

perestarok 21 августа 2018 | 09:19

"Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России"

"Англичанка гадит" - А. Суворов.

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