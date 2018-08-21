Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России
Об этом в своей речи сказал министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант. «Наша реакция должна быть единогласной на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они не происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма», — сказал он, выступая в Институте мира в Вашингтоне.
Комментарии16
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kottigr1 21 августа 2018 | 08:39
Не надо было Вовану Таврическому красть чужой Крым...
gluhoy2250 21 августа 2018 | 08:46
kottigr1: Вопли дураплясова продолжаются...
ostapbey 21 августа 2018 | 08:51
gluhoy2250: уже??
И когда это Мария Захарова только успевает..
На лабутенах!!! И в офигительных штанах даже!!
gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:16
ostapbey: Каждое чучело боится признаться, что с Украины, регистрируется Россиянином, это и есть показатель приличия!
sg97 21 августа 2018 | 08:54
gluhoy2250:
Как же ты точно обозвал Ярему Ханта!!! Да и вообще все их гребаное сраколевство.. Одни дуроплясовы и пидорасовы.. Блядский островок..
raffal 21 августа 2018 | 09:15
sg97: ....
...все их гребаное сраколевство.. Одни дуроплясовы и пидорасовы.. Блядский островок.
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При населении Великобритании более, чем вдвое меньше, чем в России, её совокупный продукт почти вдвое больше всего российского. ПРичём, при минимальных природных ресурсах. Два британских университета в десятке самых лучших в мире. Остальные восемь американские. Лучший российский университет замыкает первую сотню.
Лондонская биржа ICE-Future имеет влияние на формирование (секвестр) бюджета и курс национальной валюты России, больше, чем госдума, минфин и центробанк РФ вместе взятые.
Лондон, как был, так и остался глобальным городом высшего ранга и ведущим мировым финансовым центром мира. Лондон, а не Москва.
А Вы продолжайте ругаться, другого выхода у Вас же нет; )
perestarok 21 августа 2018 | 09:22
raffal: "При населении Великобритании более, чем вдвое меньше, чем в России, её совокупный продукт почти вдвое больше всего российского. ПРичём, при минимальных природных ресурсах. Два британских университета в десятке самых лучших в мире."
Результат того, что Англия грабила весь мир три столетия.
glotov 21 августа 2018 | 08:41
Единогласной реакции даже в политбюро не было. Этот дебил призывает к круговой поруке: совместно поддерживать любую ахинею.
gluhoy2250 21 августа 2018 | 08:44
Какой то наркоман, обожрался наркотиков и село зрение, попал в больницу. А, недоносок, он же министр иностранных дел Джереми Хант, призывает Евросоюз усиленно выполнять санкции против РОССИИ! Серы и Перы деградировали и не стесняются ЭТОГО! Да..а,
мелкобритания...
ostapbey 21 августа 2018 | 08:48
gluhoy2250: а наглубинную Россию поклали болт? Как на подставку под кий.
Будут шары гонять, пока ложки не найдутся.
А крал ты или не крал, это уже значения не имеет. В приличное общество тебе ходу нет.
Даже.
gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:10
ostapbey: "В приличное общество тебе ходу нет".
С таким приличным обществом, которое сейчас на Украине, даже в поле присесть НЕВОЗМОЖНО!
ostapbey 21 августа 2018 | 09:16
gluhoy2250: так и желающих нет с тобой на одном поле присаживаться.
Отгораживаются оттебя, чтоб русский мир с духом портянок не пёр.
Даже.
blahovdav 21 августа 2018 | 08:55
gluhoy2250: Какой то наркоман, обожрался наркотиков и село зрение, попал в больницу. А, недоносок, он же министр иностранных дел Джереми Хант, призывает Евросоюз усиленно выполнять санкции против РОССИИ! Серы и Перы деградировали и не стесняются ЭТОГО! Да..а,
мелкобритания...\\\ Могу ли тогда я ответить в том же духе?? Какой то усатый скот спровоцировал адольфа алоизыча угрозой вторжения и тот начал освободительный поход против большевистской чумы???
gluhoy2250 21 августа 2018 | 09:04
blahovdav: Могу ли тогда я ответить в том же духе?
Ты совсем дурак, или прикидываешься? Причем здесь адольф алоизыч и вообще, кто это!
ostapbey 21 августа 2018 | 09:19
Это немецкий друг русского Сталина.
Вопрос дележа мира на участки конвенциями не принес успеха.
Сталин хотел воровать гусей в Бесарабии.
А Гитлер ему разрешал только в Иране..
Вот и нашла коса на ось Рим Берлин Москва Токио.
Даже..
perestarok 21 августа 2018 | 09:19
"Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России"
"Англичанка гадит" - А. Суворов.