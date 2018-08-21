Минздрав может обязать производителей алкоголя публиковать на этикетках изображение, информирующее о вреде спиртного
Как сообщили в Минздраве, такой пункт может быть добавлен в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.
Демотиваторы могут содержать эпизоды социальной направленности, например, сцену уголовно наказуемых деяний или получение серьёзных травм в состоянии алкогольного опьянения, передаёт интернет издание «Знак.ком».
Комментарии5
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andre_klimov 21 августа 2018 | 08:45
И придумывать ничего не надо - есть куча советских антиалкогольных плакатов. Ими, помнится, даже сортиры обклеивали - что б не дуло. Но можно и обновить агитлозунгами. "Путинка - вместо пенсии".
ss2020 21 августа 2018 | 08:46
дак уже...ПУТИНКА... куда хуже...!??? информирующее о вреде спиртного!)))))))))
consts 21 августа 2018 | 08:48
Например: "Не пей - будешь пьяным!"
henry52 21 августа 2018 | 09:05
consts: "Писатель пишет, художник рисует (восточная мудрость)"...
doxerom 21 августа 2018 | 09:04
А можно еще на каждом водопроводном кране писать "вода мокрая". Сколько чушканов не знающих чем заняться еще сидит в этом Минздраве.