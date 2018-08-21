Минздрав может обязать производителей алкоголя публиковать на этикетках изображение, информирующее о вреде спиртного

Как сообщили в Минздраве, такой пункт может быть добавлен в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Демотиваторы могут содержать эпизоды социальной направленности, например, сцену уголовно наказуемых деяний или получение серьёзных травм в состоянии алкогольного опьянения, передаёт интернет издание «Знак.ком».