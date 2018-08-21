Хамовнический суд Москвы рассмотрит сегодня иск Федеральной службы охраны к актёру Леониду Ярмольнику

От него требуют компенсации в 800 тысяч рублей за автомобиль, повреждённый 2 года назад в аварии на Кутузовском проспекте. В иске утверждается, что страховка покрыла лишь часть расходов на ремонт. Сам актёр заявил, что виновны себя не считает и платить не собирается.