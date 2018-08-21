Хамовнический суд Москвы рассмотрит сегодня иск Федеральной службы охраны к актёру Леониду Ярмольнику
От него требуют компенсации в 800 тысяч рублей за автомобиль, повреждённый 2 года назад в аварии на Кутузовском проспекте. В иске утверждается, что страховка покрыла лишь часть расходов на ремонт. Сам актёр заявил, что виновны себя не считает и платить не собирается.
Комментарии2
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sim 21 августа 2018 | 08:52
А он письмо в поддержку политику президента подписывал? А в PutinTeam участвует?
Ну вот и ответ на все вопросы...
protoukrop 21 августа 2018 | 08:58
Это разве новость о судах? Новость это то, что председатель Ставропольского городского суда пойман на съемке секс-видео, и сегодня квалификационная комиссия решат вопрос о его увольнении.