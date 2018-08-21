В Госдуме сегодня пройдут парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста
Помимо депутатов в них примут участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счётной палаты.
Напомним, дума уже приняла в первом чтении законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии9
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kottigr1 21 августа 2018 | 08:36
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
Но одновременно с этим россиянам предлагают выходить на пенсию как в Швейцарии или Великобритании..
По-моему россиян держат за идиотов...
pro_hanov 21 августа 2018 | 08:39
kottigr1: Вождь сказал: повысим пенсионный возраст. Депутаны взяли под козырёк. У чему эти пустые слушания? Вождь слушает только то, что желает слышать.
astet 21 августа 2018 | 09:00
pro_hanov: вообще нужно отменить пенсии!
Российские рабы должны работать
до самой смерти!
Иначе откуда у Путина и его подельников
появятся новые дворцы, яхты и самолёты?!!
ss2020 21 августа 2018 | 09:23
astet: инновационные нано-гулаги уже чуть позже!))) пусть пока лилипуты привыкают!)
ss2020 21 августа 2018 | 08:38
По-моему россиян держат за ПУСТОЕ МЕСТО!))))))))
ivar1964 21 августа 2018 | 08:40
А к чему этот спектакль? Разве еще не все решено? Как в "старые добрые" времена: "Царь приказал и бояре постановили". Отличная формула!
yralez 21 августа 2018 | 08:43
Слушания глухих и слепых к ограбленным старикам.
henry52 21 августа 2018 | 09:02
А комуняки какой-то референдум все пытаются провести...
ramus 21 августа 2018 | 09:29
ГД в отставку!