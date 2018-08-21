Более трети россиян, 36%, считают, что советские власти были правы, когда вводили войска в Чехословакию в 1968 году
В свою очередь, 19% респондентов полагают, что это было неверным решением. Таковы результаты опроса, проведённого Левада Центром. Почти половина опрошенных затрудняются оценить это решение.
Комментарии21
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aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 08:23
Мы правильно оккупировали, думают треть россиян. При этом недоумевают, почему нас не любят.
sg97 21 августа 2018 | 08:31
aleks50:
Амеры больше 70 лет оккупируют Греманию и им глубоко покуй любят их или нет. Кслову СССР свои войска вывел..Хватит уже всякий бред нести про прошлое, лучше посмотри что твои хозяева сейчас творят и кого оккупируют. Ато вон как поленья визжат что их оккупировали, но вот в случае с Варшавой недостаточно оказывается быстро.. Запистелись уже просто..
Все совершенно правильно сделас Советский Союз. Иначе третья мировая могла еще в конце 60-х годов начаться. А тогда еще не был гоотв ядерный щит. А сейчас уже никто и не рискнет.. Только тявкать как ты..
ostapbey 21 августа 2018 | 08:33
Так Россия уже и оправдываться не будет за десятилетнюю дружбу с Гитлером. Назабаром.
Даже..
ostapbey 21 августа 2018 | 08:35
.......Создавшимся в Италии сложным положением воспользовался Бенито Муссолини, некогда видный деятель Итальянской социалистической партии, издатель газеты "Поиоло д'Италиа" ("Народ Италии"). В марте 1919 г. Муссолини удалось сформировать группу своих сторонников, в которой насчитывалось до 200 человек. Собравшись в Милане, представители разных партий и движений назвали новую организацию "Фашио ди комбаттименто" ("Союз борьбы"), В 1921 г. она будет преобразована в Национальную фашистскую партию.
В их программе "Фашио ди комбаттименто" (1919 г.) содержались требования экономических реформ:
установление восьмичасового рабочего дня,
гарантированного минимума заработной платы,
введение рабочего контроля на производстве,
конфискация "непроизводительного капитала",
передача "земли тем, кто ее обрабатывает";
выдвигались лозунги борьбы против "эксплуататоров нации" (против олигархов то есть)..
Даже..
avp235 21 августа 2018 | 08:56
ostapbey:
В реформах Муссолини много элементов социализма, процентов 90. Это одно из доказательств того, что между фашизмом и социализмом никакой разницы нет.
ostapbey 21 августа 2018 | 09:12
avp235: а ведь
чтобы укрепить свое положение, фашисты в 1923 г. провели ЧЕРЕЗ парламент новый избирательный закон. По нему Италия объявлялась единым избирательным округом, а голосование проводилось по партийным спискам. Партия, список которой собирал относительное большинство, но не менее четверти поданных голосов, получала две трети мест в парламенте. Оставшиеся места распределялись пропорционально между остальными партиями. Весной 1924 г. на парламентских выборах Национальная фашистская партия получила 374 мандата, а левые – 104. В 1925 г. переход к фашистской диктатуре был полностью завершен. Чрезвычайные законы 1925–1926 гг. юридически оформили режим террористической диктатуры итальянского фашизма..
panilipropal 21 августа 2018 | 08:43
sg97: Есть секс по согласию, а есть изнасилование, тебя, видимо, зачали вторым спосбом, вот и отравлен твой организм насилием.
gvzdk 21 августа 2018 | 08:39
aleks50:
"Мы правильно оккупировали, думают треть россиян. При этом недоумевают, почему нас не любят."
Уверен на 100% - основную часть своих опросов Левада проводит не выходя из офиса. Вот скажите, россиянам сегодня больше не о чем думать, как о событиях в Чехословакии 50 лет назад? Из действительно опрошенных 36% наверняка даже бы не знали , о чем идет речь...
vezdehod 21 августа 2018 | 08:47
78% - когда захватили Крым и Донбасс. Идиоты!
gluhoy2250 21 августа 2018 | 08:56
vezdehod: Старый дуралей, успакойся, идиотов всего то 1,5% голосуют,за демшизу!
polikarpich 21 августа 2018 | 09:13
gluhoy2250: Ну, а чего же такая хрень творится в этой "стране умников"? И творится постоянно, без конца и края.
Нет, идиотов всегда большинство. Это стадо баранов, которое ведут на убой. И так было всегда, когда фигурируют такие цифры.
К тому же, эти 1,5% из тех, кто вообще проявляет активность. Помани конкретным сладким пряником эти 78% - и они будут уже на другой стороне. И они больше уже не будут так любить танцора "дядю Вову".
Для этого достаточно всего лишь предоставить оппозиции равные возможности для агитации и пропаганды.
ss2020 21 августа 2018 | 08:23
45% ждут пинка под зад!)))
horseraddish 21 августа 2018 | 08:25
Удивительно, что всего треть.
fotinia00 21 августа 2018 | 08:29
Войска НАТО оккупировались бы сейчас Россию. Что бы запела эта треть?
avp235 21 августа 2018 | 08:31
fotinia00:
Нахрен им эта головная боль?
panilipropal 21 августа 2018 | 08:55
fotinia00: Что вы, такую роскошь русские себе позволить не могут.
borhudarov 21 августа 2018 | 08:30
А эта часть населения знает, что такое Чехословакия? Догадываются, где это? И в каком году это было? Ну, хотя бы до войны, после?
svoi216 21 августа 2018 | 08:33
Вот когда эти 36% превратятся в 0% тогда и появится шанс у России стать цивилизованным государством.
polikarpich 21 августа 2018 | 08:54
Этой "большетрети" уже ничего не поможет. Вряд ли таких отмороженных именно столько, но такие имеются. И, пока они топчут землю, эта страна не будет жить хорошо. Она будет жить паскудно, в страхе и ненависти ко всем, даже к себе.
perestarok 21 августа 2018 | 09:25
"Более трети россиян, 36%, считают, что советские власти были правы, когда вводили войска в Чехословакию в 1968 году"
Историческая горькая правда: как Россия их только отпускает. так они становятся под чужие знамёна и в поход на Россию.
polikarpich 21 августа 2018 | 09:34
perestarok: Действительно, и с чего бы это так?! :-)
Ведь "отпускает" же всё-таки!